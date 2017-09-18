Çalışma Bakanı'ndan taşerona kadro açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Eskişehir'de Porsuk Spor Salonu'nda yapılan AK Parti Odunpazarı İlçe Teşkilatı 4. Olağan Kongresi'nde yaptığı konuşmada, hükumetin taşeronlarla ilgili politikasına da değindi.

YIL SONUNA DOĞRU

Sarıeroğlu, "İnşallah taşerondaki kardeşlerimizin kamudaki istihdamları ile ilgili beklentilerini de karşılayabilmek için Maliye Bakanımızla çok ciddi bir çalışma içindeyiz. Bu çalışmalarımızı kısa bir sürede tamamlayıp kardeşlerimizle paylaşacağız. İnşallah sıkıntılarına, beklentilerine yeni yasama döneminde yeni yıla girmeden cevap vermiş olacağız. Yine çocuk işçilerle alakalı, mevsimlik tarım işçileriyle alakalı düzenlemeler yapacağız. Eskişehir'de de sayıları oldukça fazla. İnsan onuruna yakışır bir çalışmayla, yaşama şartlarıyla hayatın idamesi sağlanabilmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz." diye konuştu.