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Çalışmalar Başkan Büyükgöz’ün takibinde

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Kadıllı Mahallesi’nde devam eden sıcak asfalt serim çalışmalarını denetledi.

Çalışmalar Başkan Büyükgöz'ün takibinde

01 Aralık 2020 Salı 14:58

 Çalışmalar Başkan Büyükgöz’ün takibinde. Gebze Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından mahallelerdeki asfalt serim ve bakım onarım çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Yağışsız güzel havaları fırsata çeviren ekiplerin Kadıllı Mahallesi’nde başlattığı sıcak asfalt serim çalışmalarını denetleyen Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ekiplere kolaylıklar dileyen Başkan Büyükgöz, “Yayalarımızın ve sürücülerimizin konforlu bir şekilde seyahat edebilmeleri için, ekiplerimiz belirlenen program dâhilinde ilçemiz genelinde çalışmalarına devam ediyor.

HIZ KESMEDEN DEVAM EDECEK

Hava durumu elverdiği ölçüde sıcak asfalt çalışmalarımız devam edecek” ifadelerini kullandı. Kadıllı Mahallesi’nde vatandaşlarla da hizmetlere iliş hasbihal eden Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, 88 yaşındaki Ali Aktürk ile de bir süre sohbet etti. Mahalledeki hizmetler için Başkan Büyükgöz’e teşekkür eden Ali Aktürk, Başkan’a çalışmalarında kolaylıklar ve başarılar diledi.    



AA
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