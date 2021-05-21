Çalışmalar Büyükgöz'ün takibinde
Gebze'de geri sayım başladı. Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz'ün talimatları doğrultusunda ilçede kazandırılmak üzere kentin merkezinde 2 adet sosyal tesis için başlatılan çalışmalarda sona gelindi.
İnşa çalışmalarının ardından dekorasyon çalışmalarının başladığı Güzide Restorantlarda özenli, kaliteli ve güler yüzlü hizmet sunulacağını ifade eden Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, "Kıymetli hemşerilerimizİ; ilçemizin en merkezi noktasında açacağımız sosyal tesislerimizde özenli, kaliteli ve güler yüzlü hizmet sunarak ağırlayacağız inşallah. Bu güzide mekanlar değerli hemşerilerimize şimdiden hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.