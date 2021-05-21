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Çalışmalar Büyükgöz'ün takibinde

Gebze'de geri sayım başladı. Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz'ün talimatları doğrultusunda ilçede kazandırılmak üzere kentin merkezinde 2 adet sosyal tesis için başlatılan çalışmalarda sona gelindi.

Çalışmalar Büyükgöz'ün takibinde

21 Mayıs 2021 Cuma 14:43

 Biri kent meydanı kompleksinin Cumhuriyet Meydanı’na bakan cephesinde bir diğeri ise Cumhuriyet Meydanı’na bakan cephede yer alacak Güzide restaurantlarda son aşamaya gelen çalışmalarda incelemede bulunan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

İnşa çalışmalarının ardından dekorasyon çalışmalarının başladığı Güzide Restorantlarda özenli, kaliteli ve güler yüzlü hizmet sunulacağını ifade eden Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, "Kıymetli hemşerilerimizİ; ilçemizin en merkezi noktasında açacağımız sosyal tesislerimizde özenli, kaliteli ve güler yüzlü hizmet sunarak ağırlayacağız inşallah. Bu güzide mekanlar değerli hemşerilerimize şimdiden hayırlı olsun" ifadelerini kullandı. 
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