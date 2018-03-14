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Çam Kese Böceği’ne karşı

Büyükşehir Belediyesi, 20. Yüzyılın en önemli çam zararlılarından olan kese böceğine karşı ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor

Çam Kese Böceği'ne karşı

14 Mart 2018 Çarşamba 10:43

Çam Kese Böceğine karşı ilaçlama

Hem alerjiye hem de ağacın yok olmasına neden oluyor

 

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, günümüzde çam zararlıların en önünde olan Çam Kese Böceği ile mücadele için ilaçlama çalışmalarını ihmal etmiyor. Ayrıca alerjik reaksiyona sebep olan zararlılar için Büyükşehir Belediyesi ekipleri, başta okul bahçeleri ve mesire alanları olmak üzere harekete geçti. Çalışmalar ilçe belediyeleriyle koordineli bir şekilde gerçekleştiriliyor

 

İLK KEZ 2017 YILINDA GÖZLENDİ

Kocaeli’ndeki tüm ilçelerde, çam ağaçlarında üreyen Çam Kese Böceği için ilaçlama gerçekleştiriyor. Kocaeli’nde 2017 yılında ilk kez gözlemlenen Çam Kese Böceği için Büyükşehir Belediyesi ekipleri, başta okul bahçeleri ve mesire alanları olmak üzere harekete geçti. İlçe belediyeleriyle koordineli bir şekilde gerçekleştirilen ilaçlama çalışmalarında, bu böcek türünün şehir merkezlerinde görülmemesi ve sıkıntılara sebep olmamasına amaçlanıyor. Çam Kese Böceği insanda çeşitli alerji ve kasıntılara neden oluyor.   

 

ZARARLAR ORTADAN KALDIRILIYOR

Büyükşehir Belediyesi, Vektör Mücadelesi Hizmeti Kapsamında vatandaşların yıl boyunca ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor. Bu doğrultuda Kocaeli’nde 2017 yılında ilk kez gözlemlenen Çam Kese Böceği içinde çalışmalar yürütülüyor. Başta okul bahçeleri ve mesire alanları olmak üzere yapılan çalışmalarda Kocaeli’nde mevcut popülasyon yoğunluğu, lokasyon tespiti ve sayım çalışmaları yapılıyor. İlçe Belediyeler ile koordineli şekilde ağaçlardaki kozalakların mekanik olarak toplanması ve ağaçlara yönelik ilaçlama çalışmaları da yürütülerek Çam Kese Böceği’nin oluşturacağı zararlar ortadan kaldırılıyor.

 

ÜREME DÖNEMİNDEN ÖNCE TEDBİR

Geçtiğimiz bahar döneminde de yerel olarak karşılaşılan ve Amerikan Beyaz Kelebeği türüne ait larva formu olarak bilinen bitki zararlıları ile de mücadele ediliyor. 2017 – 2018 Kış Döneminin önceki yıllara kıyasla ılık ve kuru geçiyor. Bu nedenle Amerikan Beyaz Kelebeği larvalarına yönelik bildirimlerin Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığına ulaşması ile birlikte yaklaşan üreme dönemi öncesinde tedbir amaçlı olarak tespit edilen noktalarda ilaçlama çalışmaları gerçekleştirildi.

 

ÇAM KESE BÖCEĞİ AĞAÇLARI SAVUNMASIZ KILIYOR

Çam kese böceği genel olarak Akdeniz iklimi içerisinde bulunuyor. Orman ve Su İşleri Bakanlığı verilerine göre 20. yüzyılın en önemli çam zararlılarından birisi olarak değerlendiriliyor. Genel olarak çam ve sedir ormanlarına zarar verdiği gözlemleniyor. Normal koşullarda çam kese böceği zararı ile yaprak kaybına uğrayan ağaçlar yeni yapraklarını oluşturarak yaşamlarına devam edebiliyor. Özellikle yaşlı ormanlarda çam kese böceği yeğimi, genellikle ölüme sebebiyet vermiyor ancak yaprak kaybı nedeni ile önemli ölçüde büyüme kayıplarına neden olur. Ayrıca zarar sonrası ağaçlar zayıf düşüp, başta kabuk böcekleri olmak üzere diğer zararlıların saldırısına hassas hale geliyor (Kaynak: Orman ve Su İşleri Bakanlığı).

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