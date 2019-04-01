Çam Kese Böceğiyle Mücadele Sürüyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, ağaçlarda tahribat ve hacim kaybına neden olan Çam kese böceği ile mücadele ediyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, çam ağaçlarının en büyük zararlılarından biri olan çam kese böceği ile mücadeleyi sürdürüyor. Ağaçlara ciddi zarar veren ve insanlarda ise alerjik reaksiyonlara yol açan bu canlı türü için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, tüm ilçelerde çalışma yapıyor. Büyükşehir Belediyesi tarafından 2 yıldır süren etkin mücadele sonucu yoğun olan şikâyet/talep sayıları minimuma indirildi.

İNSANDA ALERJİK REAKSİYONA NEDEN OLUYOR

Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı, Veteriner Şube Müdürlüğü ile Park, Bahçe ve Yeşil alanlar Dairesi Başkanlığı ekiplerince Çam kese böceği ile mücadele ediliyor. Şubat ayı sonrasında çam ağaçlarının yoğun olduğu bölgelerde görülen çam kese böceği pamuğu ağaçlara ciddi zararlar veriyor. Yürüyüş rotalarında sıkça bulunan ağaçlar arasında bulunan böcekler dokunulması halinde de insanlarda alerjik reaksiyonlara neden oluyor.

BİN 500’DEN FAZLA KESE TOPLANDI

Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler; İzmit, Kartepe, Derince ilçeleri başta olmak üzere sorun oluşturan tüm ilçelerde çalışmalar yaptı. Çam ağaçları için büyük zarar oluşturan bu canlı türünün ağaç üzerinde bıraktığı pamuğumsu keseler ekipler tarafından toplanıyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi etkin bir çalışma ile sağlık ocakları, okullar, çocuk oyun alanları, hastaneler, camiler, mesire alanları ve bahçelerinde çam olan şahıs arazileri tek tek gezilerek tespit edilen keseler kesilerek toplanıyor. Yürütülen bu çalışmayla şu ana kadar 710 ağaçta bin 500’den fazla kese toplanarak imha edildi.

TIRTIL OLMADAN PAMUKLAR TOPLANIYOR

Çam kese böceği, çam ağaçlarında tahribata ve hacim kaybına neden oluyor. Çam ağaçlarının keselerinden çıkan tırtıllar, ağaçlardan inerek kendisini toprağa gömüyor. Toprağa gömülen tırtılın pupa evresi 4 yılda tamamlanıyor. Bu yüzden bir bölgede etkin bir çam kese böceği mücadelesinin yapılabilmesi için en az 4 yıl aynı çalışmanın sürdürülebilmesi gerekiyor. Çam kese böceği aslında bir kelebek türüdür. Bu kelebeğin ülkemizde orman zararlısı böcekleri arasında yer aldığı bilinmekte. Şubat ve Mart aylarında keseler açılıp tırtıllar ağaçtan inmeden toplanması gerekmekte.