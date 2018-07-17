banner366
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Cami Mimarisinde Yenilikçi Yorum GTÜ’den

Tasarımını ve uygulama projelerini Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) Mimarlık Fakültesi Dr. Öğretim Görevlisi İbrahim Türkeri ve Mimar Gönül Karademir'in yaptığı Karamürsel Akçakoca Cami Projesi başladı. Caminin mimarisi için ilk mescid olan Mescid-i Nebevi referans alındı.

Cami Mimarisinde Yenilikçi Yorum GTÜ'den

17 Temmuz 2018 Salı 11:01

banner346

Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) Mimarlık Fakültesi Dr. Öğretim Görevlisi İbrahim Türkeri ve Mimar Gönül Karademir'in tasarımını ve uygulama projelerini yaptığı "Karamürsel Akçakoca Cami Projesi", Karamürsel Belediye Meclisi ve Başkan İsmail Yıldırım'ın onayından geçti. Mimarlık ortamından olumlu eleştiriler alan projenin uygulama çalışmalarına Karamürsel Belediyesi’nin kontrolü doğrultusunda başlandı.

Doktora çalışmasını tapınma mekânları üzerine yapan Dr. Mimar İbrahim Türkeri proje ile ilgili şunları söyledi; Türkiye’de İslam dininin ibadet mekânını tasarlamak zor bir meseledir. Çünkü düşünsel güzergâhında din ve mekân olgularına yer veren herkesin bu konuda bir fikri vardır ve çoğu zaman bu fikirler kalıplaşmıştır. Dolayısıyla toplumsal, kültürel, alışkanlıkları, yeni ve farklı yaklaşımları da içinde barındıran bu konuya hassasiyetle yaklaşmak gerekmektedir. Bu bağlamda değerlendirdiğimiz tasarım Hz. Muhammed’in ilk mescidi olan Mescid-i Nebevi’yi referans almaktadır ve enine dikdörtgen bir plan şemasına sahiptir. Tasarım, Bursa Ulu Cami ve Karamürsel’in köy camilerine de atıfta bulunmaktadır. İslam dini yeryüzünün tamamını ibadet mekânı saymaktadır, buradan hareketle yapının kıble duvarı saydamlaşarak doğayla bütünleşmekte ve adeta cennete açılan bir yüzey konumunda yer almaktadır. Ana ibadet mekanının genelinde “yataylık” hakimdir. Merkezde şeffaflaşan üst örtü de bu anlayışa eklemlenerek yeni bir cami imgesi sunmaktadır. Cami minaresi ise geleneksel kültürümüzde de yer alan “kuşlar için bir yuva” durumundadır. Yapı sadece kendisi olarak var olmamakta, kendisiyle birlikte kente yeni bir meydan kazandırmaktadır.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
CamiGTÜGebze TeknikMimarlık Fakültesi
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
TÜBİTAK Başkanı’ndan Bilim Merkezi’ne Ziyaret TÜBİTAK Başkanı’ndan Bilim Merkezi’ne Ziyaret
Selahattin Seymen Son Yolculuğuna Uğurlandı Selahattin Seymen Son Yolculuğuna Uğurlandı
Özel Öğrenciler Gez Gör ile Mutlu Oldu Özel Öğrenciler Gez Gör ile Mutlu Oldu
Otobüsler nano teknolojiyle temizleniyor Otobüsler nano teknolojiyle temizleniyor
Harun Kolçak'ı Bir Tek O Hatırladı Harun Kolçak'ı Bir Tek O Hatırladı
Çocuklar, Ege ile Gaga’nın Maceralarına Ortak Oldu Çocuklar, Ege ile Gaga’nın Maceralarına Ortak...
Yukarı Çık

banner341

banner370

banner375

banner379

banner373

banner339

banner376

banner374

banner377

banner149

banner378

TÜBİTAK Başkanı’ndan Bilim Merkezi’ne...
TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal Kocaeli Bilim Merkezi’nin ziyaret ederek düzenekleri ve atölye...

Haberi Oku