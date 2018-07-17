Cami Mimarisinde Yenilikçi Yorum GTÜ’den

Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) Mimarlık Fakültesi Dr. Öğretim Görevlisi İbrahim Türkeri ve Mimar Gönül Karademir'in tasarımını ve uygulama projelerini yaptığı "Karamürsel Akçakoca Cami Projesi", Karamürsel Belediye Meclisi ve Başkan İsmail Yıldırım'ın onayından geçti. Mimarlık ortamından olumlu eleştiriler alan projenin uygulama çalışmalarına Karamürsel Belediyesi’nin kontrolü doğrultusunda başlandı.

Doktora çalışmasını tapınma mekânları üzerine yapan Dr. Mimar İbrahim Türkeri proje ile ilgili şunları söyledi; Türkiye’de İslam dininin ibadet mekânını tasarlamak zor bir meseledir. Çünkü düşünsel güzergâhında din ve mekân olgularına yer veren herkesin bu konuda bir fikri vardır ve çoğu zaman bu fikirler kalıplaşmıştır. Dolayısıyla toplumsal, kültürel, alışkanlıkları, yeni ve farklı yaklaşımları da içinde barındıran bu konuya hassasiyetle yaklaşmak gerekmektedir. Bu bağlamda değerlendirdiğimiz tasarım Hz. Muhammed’in ilk mescidi olan Mescid-i Nebevi’yi referans almaktadır ve enine dikdörtgen bir plan şemasına sahiptir. Tasarım, Bursa Ulu Cami ve Karamürsel’in köy camilerine de atıfta bulunmaktadır. İslam dini yeryüzünün tamamını ibadet mekânı saymaktadır, buradan hareketle yapının kıble duvarı saydamlaşarak doğayla bütünleşmekte ve adeta cennete açılan bir yüzey konumunda yer almaktadır. Ana ibadet mekanının genelinde “yataylık” hakimdir. Merkezde şeffaflaşan üst örtü de bu anlayışa eklemlenerek yeni bir cami imgesi sunmaktadır. Cami minaresi ise geleneksel kültürümüzde de yer alan “kuşlar için bir yuva” durumundadır. Yapı sadece kendisi olarak var olmamakta, kendisiyle birlikte kente yeni bir meydan kazandırmaktadır.