Camiler hayatın beş vakit yeniden başladığı yaşam merkezleridir

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın yayınladığı bir mesajla Camiler Ve Din Görevlileri Haftasını kutladı. “Camiler milletimizin tarih boyunca bir ve beraber olduğu mekânlardır” diyen Başkan Büyükakın, “Camiler, bizi biz eden mekânlardır. Bizler dayanışmayı, birbirimize destek olmayı camilerimizde öğreniyoruz ve çocuklarımıza öğretiyoruz. Camiler, aslında dört duvarı bir tane minaresi olan, beş vakit namaz kılınan bir yer değil, bizler için bir yaşam merkezidir. Bizleri hayata her seferinde yeniden dirilterek hazırlayan bir merkezdir” ifadesini kullandı.

1 -7 Ekim Camiler ve Din Görevlileri Haftası nedeniyle bir tebrik mesajı yayınlayan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, camilerin ve din görevlilerin toplum için olan önemine işaret etti. Başkan Büyükakın, mesajında şunları ifade etti: “Cami ve camiler, Kuba Mescidi ile başlayıp Medine’de Peygamber Efendimizin mimarlığı ile devam eden ve daha sonra da Anadolu'nun fethi ile ülkemizin tapusu olarak nazlı hilâlimizle birlikte vatanımızın her köşesine nakış nakış işlenmiştir. Dünya semasını andıran gök kubbesi ve hat sanatıyla yükseklere doğru uzayıp giden minaresiyle bir cami yapmak ve içinde huzurla ibadet etmek bahtiyarlığına ermek her Müslüman’ı mutlu eder… Yüce Rabbim, Tevbe sûresi 18’inci ayet-i kerimesinde, ‘Allah’ın mescitlerini ancak Allah’a ve ahiret gününe iman eden, namazı dosdoğru kılan, zekâtı veren ve sadece Allah’tan korkan kimseler imar eder. İşte doğru yola ermişlerden olmaları umulanlar bunlardır.’ buyurarak büyük bir müjde vermiştir.

Cami, nefes aldığımız dost bir ev. Cami, fakir fukara çaresiz insanların çaresi. Cami, zenginin fakirle, işçinin işverenle, yönetenin yönetilenle, muhacir ile yerlinin bütünleştiği büyük bir insanlık evi. Cami, ibadet ve fikir merkezidir. Rabbim bizleri, camilerimizden ve ezan sesinden eksik etmesin. Camilerimizi de cemaatsiz bırakmasın. Ve camilerimizin ayrılmaz bir parçası olan din görevlilerimizden, müezzinlerimizden ve diğer çalışanlarımızdan razı olsun. Onların verdikleri eğitim, yaptıkları vaazlar toplumsal dayanışmamız ve birliğimiz açısından çok büyük önem arz etmektedir.’’