Cami, nefes aldığımız dost bir ev. Cami, fakir fukara çaresiz insanların çaresi. Cami, zenginin fakirle, işçinin işverenle, yönetenin yönetilenle, muhacir ile yerlinin bütünleştiği büyük bir insanlık evi. Cami, ibadet ve fikir merkezidir. Rabbim bizleri, camilerimizden ve ezan sesinden eksik etmesin. Camilerimizi de cemaatsiz bırakmasın. Ve camilerimizin ayrılmaz bir parçası olan din görevlilerimizden, müezzinlerimizden ve diğer çalışanlarımızdan razı olsun. Onların verdikleri eğitim, yaptıkları vaazlar toplumsal dayanışmamız ve birliğimiz açısından çok büyük önem arz etmektedir.’’
Camiler hayatın beş vakit yeniden başladığı yaşam merkezleridir
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın yayınladığı bir mesajla Camiler Ve Din Görevlileri Haftasını kutladı. “Camiler milletimizin tarih boyunca bir ve beraber olduğu mekânlardır” diyen Başkan Büyükakın, “Camiler, bizi biz eden mekânlardır. Bizler dayanışmayı, birbirimize destek olmayı camilerimizde öğreniyoruz ve çocuklarımıza öğretiyoruz. Camiler, aslında dört duvarı bir tane minaresi olan, beş vakit namaz kılınan bir yer değil, bizler için bir yaşam merkezidir. Bizleri hayata her seferinde yeniden dirilterek hazırlayan bir merkezdir” ifadesini kullandı.