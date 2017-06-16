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Camilerde temizlik çalışmaları sürüyor

Gebze Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler Gebze’de bulunan camilerde talepler doğrultusunda temizlik ve bakım çalışmaları gerçekleştiriyor.

Camilerde temizlik çalışmaları sürüyor

16 Haziran 2017 Cuma 11:09

Ramazan Ayı münasebetiyle camilerde artan yoğunlukla birlikte ekipler camilerde yürüttükleri temizlik ve bakım çalışmalarına hız verdi. Gebzelilerin daha sağlıklı ve hijyenik bir ortamda ibadetlerini gerçekleştirebilmeleri için ekipler cami içeresinde bulunan halıları halı yıkama makineleri ile yıkıyor. Ekiplerin cami içerisinde ve çevresindeki temizlik ve bakım çalışmaları belirlenen program dahilinde devem ediyor.

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