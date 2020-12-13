Can Azerbaycan`ın Karabağ Zaferini Belgeselleştiriyoruz

Azerbaycan candır gardaştır
Yanık Azeri türkileri gönül telimizi titretir
İki devlet tek millet olduğumuz Azerbaycan Karabağ’da sevda Türküsü çırpınan Karadeniz de kahramanlık marşı Kafkaslardan esen Türk destanıdır
Gençlik yıllarım da hayali ile yanıp tutuştuğum Can Azerbaycan a ilk kez 2004 yılında giderek belgesel çektiğim yılları dün gibi hatırlıyorum. Azerilerin deyimi ile Karabağ savaş kaçıkınlarını ilk kez tanımış onların çektiği sıkıntı ve vatan hasreti beni derinden üzmüştü
Azerbaycan’a daha sonra resmî ve özel Heyetlerle bir çok kez gidip araştırma yapıp ve belgesel çekimlerimi sürdürdüm Azerbaycan ile ilgili Gebze Gazetesi www.gebzegazetesi.com da çok sayıda makale haber ve araştırma Yazısı yazdım
Azerbaycan da yaşanan ikinci Karabağ savaşlarının zaferle sonuçlanması ve zafer törenleri beni oldukça heyecanlandırdı
ünlü Azeri sanatçı Azerin Karabağ türküsünü bir kez daha terennüm ederken bu Yazıları yazıyorum
Karabağ Zaferi için 10 Aralık 2020 tarihinde Cumhurbaşkanı sayın Erdoğan ve Azeri cumhurbaşkanı sayın Aliyev`in Bakü’de düzenledikleri basın toplantıları
İki devlet tek millet olan Türk Azeri kardeşliğinin geleceğini belgeliyordu Basın toplantısı ile ilgili geniş bilgiyi sizlerle paylaşıyorum
Bu güne kadar Azerbaycan ile ilgili 4 ayrı belgesel çeken gazeteci ve Belgeselci olarak Karabağ Zaferini
sizleri geçtiğimiz yıllarda Türk konseyinin daveti ile gittiğim Azerbaycan da çektiğim İpek yokun da Azerbaycan belgeselimizle baş başa bırakıyorum
Çekimlerine devam ettiğim Karabağ Zaferi belgeselimi Karabağ savaşı şehitlerinin aziz hatıralarına armağan edeceğim. Belgeseli İktav
www.iktav.com kültür hizmeti olarak bir çok tv kanalına göndererek aziz şehitlerimizin rahmet minnet ve Şükran’la anılmasına vesile olmaya çalışacağız
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Bakü den Canlı Yayın
Azerbaycan’ın Başkenti Karabağ zaferi törenlerini Gebze gazetesi www.gebzegazetesi.com olarak Cumhurbaşkanlığı resmî internet sayfasın da yayınlan görseller ile. Gebze Gazetesi olarak abone olduğunuz Anadolu Ajansı yayınları aracılığı ile canlı olarak yayınladık
Cumhurbaşkanı Resmî Törenle Karşılandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Bakü Şehitliğini ziyaret Etti
Türk ve Azerbaycan Cumhurbaşkanları zafer törenin de tarihi konuşma yaptılar