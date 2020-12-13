Can Azerbaycan`ın Karabağ Zaferini Belgeselleştiriyoruz

Azerbaycan candır gardaştır

Yanık Azeri türkileri gönül telimizi titretir

İki devlet tek millet olduğumuz Azerbaycan Karabağ’da sevda Türküsü çırpınan Karadeniz de kahramanlık marşı Kafkaslardan esen Türk destanıdır

Gençlik yıllarım da hayali ile yanıp tutuştuğum Can Azerbaycan a ilk kez 2004 yılında giderek belgesel çektiğim yılları dün gibi hatırlıyorum. Azerilerin deyimi ile Karabağ savaş kaçıkınlarını ilk kez tanımış onların çektiği sıkıntı ve vatan hasreti beni derinden üzmüştü

Azerbaycan’a daha sonra resmî ve özel Heyetlerle bir çok kez gidip araştırma yapıp ve belgesel çekimlerimi sürdürdüm Azerbaycan ile ilgili Gebze Gazetesi www.gebzegazetesi.com da çok sayıda makale haber ve araştırma Yazısı yazdım

Azerbaycan da yaşanan ikinci Karabağ savaşlarının zaferle sonuçlanması ve zafer törenleri beni oldukça heyecanlandırdı

ünlü Azeri sanatçı Azerin Karabağ türküsünü bir kez daha terennüm ederken bu Yazıları yazıyorum

Karabağ Zaferi için 10 Aralık 2020 tarihinde Cumhurbaşkanı sayın Erdoğan ve Azeri cumhurbaşkanı sayın Aliyev`in Bakü’de düzenledikleri basın toplantıları