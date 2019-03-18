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Çanakkale Kahramanlarına Özel Gösteri

Hafif ve orta düzeyde zihinsel engelli bireylerin hizmet aldığı Cemil Meriç Engelsiz yaşam merkezi öğrencileri 18 Mart Çanakkale Zaferi için özel bir gösteri gerçekleştirdi.

Çanakkale Kahramanlarına Özel Gösteri

18 Mart 2019 Pazartesi 14:58

17-35 yaş arası hafif ve orta düzeyde zihinsel engelli bireyleri topluma kazandırmak için önemli bir hizmeti yerine getiren Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi, anlamlı bir çalışma gerçekleştirdi. 12 kişiden oluşan özel öğrenciler 2 hafta süren eğitimin ardından18 Mart Çanakkale Zaferi için duygu dolu bir gösteri düzenledi. Çanakkale kahramanlarına özel yapılan gösteride, her öğrenci Milli Mücadele ruhunu yansıtan cümleler kurarak bu özel günün anlamına anlam kattı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi, özel bireyleri sosyal yaşama kazandırmaya çalışıyor. Bu kapsamda çeşitli etkinlikler düzenleyen Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi, ülke tarihinin önemli gün ve kardeşlik duygusunu özel öğrencilere aşılıyor.

ÇANAKKALE GEÇİLMEZ

Türk tarihinin en şerefli sayfalarını dolduran 18 Mart Çanakkale zaferinin yıl dönümü için Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi öğrencileri özel bir gösteri hazırladı. Eğitmen Sultan Akdeniz öncülüğünde hazırlanan “Gökteki Yıldızlar Drama Grubu” performansları ile göz doldurdu. Öz yurdunu korumak için şahlanan yaralı bir ulusun dünya harp tarihlerine geçmiş zaferi için hazırlanan gösteri büyük beğeni topladı.

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