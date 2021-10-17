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Çanakkale Ruhu Başiskele'de

Kocaeli İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ev sahipliğinde, Başiskele Belediyesi iş birliğinde ilimize gelen Çanakkale Savaşları Gezici Mobil Müze büyük ilgi gördü.

Çanakkale Ruhu Başiskele'de

17 Ekim 2021 Pazar 17:10


Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı bağlı Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı tarafından yürütülen proje kapsamında Türkiye'yi gezen "Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi Tırı" Kocaeli İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün ev sahipliğinde ikinci defa ilimize gelerek Başiskele'de ziyaretçi kabul etmeye başladı. Başiskele Barbaros Mahallesi Kent Meydanına yerleşen Gezici Mobil Müze, 18 Ekim Pazartesi gününe kadar açık olacak. Serginin ilk günü İl Kültür ve Turizm Müdürü Fatih Taşdelen de ekibi ziyaret ederek gezici müzeye gelen çocuklarla birlikte bir süre sohbet etti. Çanakkale ruhunun tüm detaylarıyla anlatıldığı, görsellerle desteklenen geci müzeden oldukça  etkilenen öğrenciler ise böylesi bir etkinliği ilçelerine kadar getiren  İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Başiskele Belediyesine teşekkür etti.
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