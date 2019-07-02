Cankurtaranlar 6 günde 258 kişiyi kurtardı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi KOSKEM cankurtaranları Kocaeli sahillerinde pek çok boğulma vakasına müdahale ettiler.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesinin cankurtaranları Kocaeli sahillerinde görevlerini sürdürüyor. İtfaiyenin Su Kazalarını Engelleme Merkezi (KOSKEM) bünyesinde faaliyet gösteren cankurtaranlar, olası boğulma vakalarına anında müdahale ederek boğulmaların önüne geçiyor. Sivil toplum kuruluşlarının da görev aldığı 200 cankurtaran yaz aylarında vatandaşların rahatça denize girebilmeleri için sahillerde nöbet tutuyor. 4 Haziran Ramazan Bayramı’nın ilk günü deniz sezonunu açan KOSKEM cankurtaranları, 24-30 Haziran tarihleri arasında 258 kişiyi boğulma tehlikesinden kurtardı.

SÜREKLİ GÖZLEM YAPIYORLAR

Yoğunlaşan sahillerde can kaybının yaşanmaması için cankurtaranlar daha da dikkatli gözlem yapıyor. Sahilden dürbünle denizi tarayan cankurtaranlar, jet-skilerle devriye gezerek açığa yüzen vatandaşları kıyılara doğru yönlendiriyor. Olası vakalara da hızlı bir şekilde müdahale ediliyor. 24-30 Haziran tarihleri arasında cankurtaranlar, 5 sahil bölgesinde yaşanan 258 boğulma vakasına müdahale etti.

67 VATANDAŞA SAĞLIK HİZMETİ

Cankurtaranlar tarafından Cebeci bölgesinde 145, Kumcağız bölgesinde 104, Miço bölgesinde 1, Sarısu bölgesinde 3, Karamürsel bölgesinde 3 ve Bayramoğlu bölgesinde 2 kişi kurtarıldı. Sezon başından bu yana kurtarılanların sayısı ise toplam 322 kişi oldu. Ayrıca KOSKEM görev bölgelerinde 67 vatandaşa ambulans birimleri tarafından sağlık hizmetleri verildi.

10 BÖLGEDE HİZMET VERİLİYOR

KOSKEM Kocaeli sınırları içerisindeki Kandıra Karadeniz bölgesinde Cebeci, Kumcağız, Miço Bayanlar, Kerpe, Sarısu, Seyrek, Bağırganlı plajları İzmit Körfezi’nde Karamürsel ile Bayramoğlu Halk Plajı ve Bayramoğlu Bayanlar plajı dahil 10 bölgede hizmet veriyor. Ekipler haftanın yedi günü 10.00 -18.00 saatleri arasında cankurtaranlık hizmeti sunuyor. Büyükşehir bünyesinden ve sivil toplum kuruluşlarından oluşan yaklaşık 200 kişilik ekip görev yapıyor.

RİP AKINTISINA DİKKAT

Boğulmaların başlıca sebebi olan (RIP) içe çeken akıntı hakkında vatandaşları bilgilendirmek amacı ile 10.000 adet el broşürü hazırlanarak sezon içerisinde dağıtımı yapılacak. Sesli anons sistemlerini de kuran KOSKEM ekipleri, gerekli durumlarda vatandaşlara uyarı ve ikaz yapılabilecek.

DALGALI DENİZE GİRMEYİN

Sahillerde gerekli tüm tedbirleri alan KOSKEM, halkın, görevli personelin uyarılarına uymalarını istedi. Vatandaşları dalgalı denize girmemeleri konusunda uyaran KOSKEM, cankurtaran hizmeti verilen sahilleri tercih edilmesini belirtti. KOSKEM önlem olarak sahillere asılan can simitlerine bağlı iplere zarar verilmemesi, verenlerin ihbar dilmesi konusunda da uyarıda bulundu.