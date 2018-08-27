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Cankurtaranlar Bayramı Kayıpsız Atlattılar

Kocaeli İtfaiyesi cankurtaranları, bayram tatili boyunca Kocaeli sahillerinde yoğun bir çalışma yaptılar.

Cankurtaranlar Bayramı Kayıpsız Atlattılar

27 Ağustos 2018 Pazartesi 11:50

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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi bünyesinde görev yapan KOSKEM cankurtaranları, Kurban Bayramı tatili süresince Kocaeli sahillerinde yoğun bir çalışma gerçekleştirdiler. Sahilde adeta kuş uçurtmayan cankurtaranlar bayramı kayıpsız bir şekilde geçirdiler. Tatilde Su Kazalarını Engelleme Merkezi (KOSKEM), cankurtaranları 300’e yakın kişiyi hayata döndürdüler.

 

298 KİŞİ KURTARILDI

Bayram tatili boyunca KOSKEM, Kocaeli sahillerinde boğulma tehlikesi geçiren vatandaşları kurtardılar. Cankurtaranlar Karamürsel Altın Kemer Plajı’nda 4, Darıca Bayramoğlu Halk Plajı’nda 4, Cebeci Halk Plajı’nda 81, Kumcağız Halk Plajı’nda 152, Miço Koyu’nda 21, Seyrek Halk Plajı’nda 12, Bağırganlı Halk Plajı’nda 23 olmak üzere toplam 298 kişi kurtarıldı. Sezon başından bu yana kurtarılanların sayısı bin 655 kişiye ulaştı. Ayrıca ambulans birimince çeşitli yaralanmalardan dolayı 58 vatandaşa sağlık hizmeti verildi.   

 

200 CANKURTARAN

Halkın güvenli bir şekilde denize girebilmeleri için İtfaiye Daire Başkanlığı KOSKEM tarafından 2005 yılında başlatılan su kazalarını engelleme hizmeti veriyor. Sahillerde Kocaeli İtfaiye Dairesi personeli ve gönüllüler, Gebze Teknik Üniversitesi, Akut Kocaeli, MAG Kocaeli Şubesi, Kocaeli Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Topluluğu Derneği, Mercan Yüzme Kulübü ve Kocaeli Yüzme Kulübü’nden toplam 200 cankurtaran görev aldı.

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