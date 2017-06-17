Cankurtaranlar görev başında

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Kocaeli Su Kazaları Engelleme Merkezi (KOSKEM), Sivil Toplum Kuruşlarının gönüllüleri ile birlikte cankurtaranlık hizmetini bu sürdüreceği 2017 yılı deniz sezonunu bugün açtı. İtfaiye alanında bir araya gelen cankurtaranlar tam teçhizatlı olarak sahillerdeki görev yerlerine gittiler. Cankurtaranlar saat 10.00 itibari ile görevlerine başlamış olacaklar.

8 BÖLGEDE HAFTANIN 7 GÜNÜ

17 Haziran 2017 Cumartesi (bugün) günü saat 10.00’da başlayan yeni sezon, 17 Eylül 2017 Pazar günü saat 18.00’de sona erecek. Sezon boyunca Marmara Denizi’nde Karamürsel Altınkemer, Darıca Bayramoğlu halk plajları ile, Karadenizde Kandıra Bağırganlı, Seyrek, Sarısu, Kerpe, Kumcağız ve Cebeci halk plajlarında dahil olmak üzere 8 sahil bölgesinde haftanın yedi günü cankurtaranlık hizmeti verilecek. Sivil Toplum Kuruluşları ile yapılan cankurtaranlık projesi Türkiye’de ilk ve tek olma özelliğini taşıyor.

MODERN ARAÇLARLA HİZMET VERECEKLER

2017 yaz deniz sezonu için hazırlıklarını tamamlayan KOSKEM ekipleri ekipmanlarını, tabela çalışmalarını, can simidi ve emniyet mantarlama uygulamalarını tamamladı. İtfaiye Daire Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren KOSKEM, çalışmalarını modern techizatlarla daha da güvenli ve hızlı hale getirdi. Bu amaçla Karadeniz’in azgın dalgalarında, çoklu boğulmalarda güvenli bir şekilde kazazedeleri kurtarmak için 2 adet SAR RESCUE modeli jetskyler hazır bekliyor.

16 DENİZ ARACI

Türkiye’de sadece Kocaeli İtfaiyesi kurtarma filosunda bulunan 2 adet SAR RESCUE modeli jetlere 2 adet daha ilave edilecek. Bunlarla birlikte Kocaeli sahillerinde 4 adet SAR RESCUE model kurtarma jetlerimizi boğulma olaylarına anında müdahale için hizmet verecek. KOSKEM yeni alınacak SAR RESCUE’lerle birlikte 10 adet jet, 6 adet Zodyak bot olmak üzere toplam 16 deniz aracına ulaşarak, filosunu daha da güçlendirecek.

BOĞULMA VAKALARI ÜÇÜNCÜ ÖLÜM SEBEBİ

Yaz aylarında aşırı sıcaktan bunalanlar deniz, havuz, baraj, nehir ve göl sularında serinlemek isterken boğulma tehlikesi ile karşı karşıya kalabiliyorlar. Kişi yüzme bilmiyor ve gireceği su kaynağını tam olarak tanımıyorsa boğulma riski artıyor. Bunun yanı sıra kurtarma müdahaleleri sırasında da pek çok hayati kayıplar yaşanabiliyor. Kaza ile ölümlerde, ülkemizde suda boğulmalar, trafik ve ev kazalarından sonra en önemli üçüncü ölüm sebebi oluyor.

EN ÇOK GENÇLER ETKİLENİYOR

Sadece yüzme bilmeyenler değil, vücut krampları ve aşırı dalga gibi etkenler nedeniyle yüzme bilen insanlar da boğulma tehlikesi yaşıyorlar. Boğulma olaylarında genellikle genç nüfus etkileniyor. Bu nedenle Kocaeli Büyükşehir Belediyesi KOSKEM (Kocaeli Sahilleri Su Kazaları Engelleme Merkezi) olarak, sıcakların gelmesi, deniz sularının ısınmaya başlaması, okulların tatile girmesi ile birlikte sahil kenarlarına tatile gidecek olan vatandaşlarımız şu hususlara dikkat etmelerini özellikle vurgulanıyor:

· Denize yüzmeye gidecekseniz bir gün öncesinden hava rapor bilgileri öğrenilmeli, deniz aşırı dalgalı ve rüzgârlı ise vazgeçilmelidir.

· Yüzme bilmeyenler serinlemek maksatlı denize, göle, su kanallarına, barajlara, akarsulara asla girmemelidirler.

· Su ile vücut arasındaki ısı farkı çoğu zaman fenalaşmaya ve paniğe kapılarak boğulmaya sebep olabileceği için suya aniden girilmemelidir.

· Deniz yatağı ve deniz simidi gibi içi hava doldurulmuş plastik yüzücülere güvenilmemeli, kişi güvenli olmadığı sürece kendisini denizin sularına bırakmamalıdır. Çünkü farkında olmadan rüzgâr ve akıntı plastik yatağı veya botu açığa sürükleyebilir.

· Bilinmeyen yerlerde ve insanlardan uzak kuytu bölgelerde denize tek başına girmemelidir.

· Derinliği bilinmeyen, dibi görünmeyen suya balıklama atlanmamalıdır.

· Kayalık bölgelerde kayalardan asla suya atlanmamalıdır.

· Suda tehlikeli hareketler yapmaktan ve uzaklara açılmaktan kaçınılmalıdır.

· Kendini iyi hissetmeyenler suya girmemelidir.

· Geceleri suya girmemelidir.

· Suda paniklerseniz el kaldırarak ve bağırarak yardım istenmelidir.

· Alkollü olarak asla suya girmemelidir.

· Genellikle Karadeniz’de görülen RİP (çeken akıntı) ya kapıldıysanız dalgayla beraber açığa sürüklendiğinizde, paniklemeden sürüklendiğiniz yerden değil sağ veya soldan karaya çapraz yüzerek çıkabilirsiniz.

· Yemek yedikten hemen sonra havuza ve denize girilmemelidir.

· Dalgalı denize asla girilmemelidir.

· Cankurtaranların görev yaptığı alanlarda yüzülmelidir.

· Cankurtaranlar veya görevli kişiler deniz tehlikeli denize girmeyiniz dediği an denizden mutlaka çıkılmalıdır.

· Uyarı levhalarında ki uyulması gereken kurallar dikkate alınmalıdır.

· Güvenliğimiz için emniyet mantarları geçilmemelidir.

· Sahil kenarlarında ipleri ile asılan can simitlerini amacı dışında kullanılmamalıdır.

· Şaka amaçlı da olsa yüzme bilen kişiler dahi suya itilmemelidir.

· Kişi boğulmak üzere olan ve çırpınan birini gördüğünde bu konuda tecrübesi ve kurtarma ekipmanı yoksa kurtarmak için gitmemelidir. Çünkü boğulmak üzere olan kazazede, can havliyle kurtarmaya çalışan kişiye tutunmaya çalışabilir ve boğulmasına sebep olabilir.

· “Simidi var yüzebilir” deyip çocuğunuzu yalnız bırakmayın. Havuz, deniz ve su kaydırakları küçük çocuklar için çok tehlikelidir. Bu nedenle aileler çocuklarını bu alanlarda yalnız bırakmamalıdır. Çocuklar simit ve kollukları dahi olsa havuzda ve denizde asla yalnız kalmamalıdır. Havuzlarda çocukların almak isteyebilecekleri top, simit, şişme yatak veya oyuncak gibi ürünler bırakılmamalıdır. Ayrıca çocukların havuza atlamasına izin verilmemelidir.

· Boğulma vakasını gören kişiler vakit kaybetmeden 112 acil servise açık adres vermelidir.

· Vatandaşların sahil kenarlarına getirdikleri malzemeleri geri dönerken de yanlarında götürmeleri sahillerin temiz kalması açısından önem arz ediyor.