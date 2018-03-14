banner328
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

“Canla başla çalışıyoruz”

İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı personeliyle bir araya gelen Genel Sekreter Bayram, Şehircilik anlamında Büyükşehir Belediyesi olarak canla başla çalışıyoruz” dedi.

'Canla başla çalışıyoruz”

14 Mart 2018 Çarşamba 11:58


Genel Sekreter Bayram, “Canla başla çalışıyoruz”

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nda görev yapan personelle bir araya geldi. Genel Sekreter Bayram’ın yanı sıra toplantıda Genel Sekreter Yardımcısı Gökmen Mengüç, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanı Osman Günler, şube müdürleri ve çalışanlar katıldı. Haftanın bir günü farklı daire başkanlıklarının çalışanlarıyla bir araya gelen Genel Sekreter İlhan Bayram, son toplantısını, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nda yaptı.

HİZMETLERİNİZ KENTİN GELECEĞİNİ ETKİLİYOR
İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı personelinin yaptığı işlerin önemine değinen Genel Sekreter İlhan Bayram, “Kaleminizle çizdiğiniz her bir çizginin bu kentin geleceğini doğrudan etkiliyor. Bu nedenle yaptığınız iş çok önemli. Kocaeli fiziki anlamda zor bir şehir. Bu nedenle de zor projeler çiziliyor. Şehrimize sürekli alt yapıda da, üst yapıda da bir şeyler katmaya çalışıyoruz. Fiziki anlamda şehircilik anlamında yapılması gereken ne varsa ekiplerimiz buna göre çalışmalar yapıyor” dedi.

ESKİ YAPILARI ELDEN GEÇİRECEĞİZ
Depremle ilgili birçok tedbir olduğunu, çalışmaların devam ettiğini belirten Genel Sekreter Bayram, "1999 Gölcük depreminde binlerce canımız, çarpık kentleşme, imar dışı yapılaşma ve sağlıksız yapılar nedeniyle hayatlarını kaybetti. O günden bugüne çok aşama kaydettik. Bugün yapılan tüm binalarımız depreme dayanıklı ve denetimler eşliğinde yapılıyor. Ama hala eski binalarda mevcut bunları da, kentsel dönüşüm altında depreme dayanıklı yapılar haline getirmemiz gerekiyor. Bu konuda hükümetimiz büyük çaba sarf ediyor” dedi.

TARİHİMİZE SAHİP ÇIKIYORUZ
“Beş Divanlı Rıza Bey Konağı başta olmak üzere Ereğli’deki tarihi konaklar, Portakal Hafız Konağı’nı aslına uygun olarak yeniden inşa ediyoruz.” İfadelerini kullanan Genel Sekreter Bayram” Yeni şehircilik planlarımızda tarihi dokularımızı da koruyarak bu eserleri yeni nesillere ulaştırıyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak kısacası eskiye de yeniye de sahip çıkıyoruz” dedi. Özellikle büyük şehirlerde yaşanan ön büyük sorunların başında da harfiyat döküm sahalarının geldiğini belirten Bayram” Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığımız hızla gelişen Kocaeli ili genelinde, inşaat, alt yapı ve üst yapı yakım çalışmalarında çıkan malzemeleri, kanun ve yönetmelikler çerçevesinde doğal yapısı bozulmuş sahalara döktürüyor. Bu sahaların projelendirme ve izin süreçlerin ardından hafriyat toprağı ile bu sahaları doldurarak, halkın dinlenip eğleneceği yeşil alanlara dönüştürüyoruz. Bu çalışmalarımızla Kocaeli genelindeki birçok yerleşim yerinde, yeni yeşil alanları halkımızın hizmetine sunuyoruz” dedi.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Gebze Macera ve Aksiyon Parkı Gebze Macera ve Aksiyon...
Karaosmanoğlu dernek ve esnaf ziyereti Karaosmanoğlu dernek...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
CHP'den MAGİAD ziyareti CHP'den MAGİAD ziyareti
Su Kaynaklarını korumalıyız Su Kaynaklarını korumalıyız
Çam Kese Böceği’ne karşı Çam Kese Böceği’ne karşı
“Hepimiz halkımızın hizmetkârıyız” “Hepimiz halkımızın hizmetkârıyız”
Serdar Tuncer Gebzelilerle buluştu Serdar Tuncer Gebzelilerle buluştu
Gebze Zabıtasından Pazar denetimi Gebze Zabıtasından Pazar denetimi
Yukarı Çık

banner341

banner339

CHP'den MAGİAD ziyareti
CHP Gebze İlçe Başkanı Musa Yılmaz, Gebze Belediyesi meclis üyesi Dilek Tan ve yönetim kurulu üyeleri...

Haberi Oku