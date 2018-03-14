



Genel Sekreter Bayram, “Canla başla çalışıyoruz”





Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nda görev yapan personelle bir araya geldi. Genel Sekreter Bayram’ın yanı sıra toplantıda Genel Sekreter Yardımcısı Gökmen Mengüç, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanı Osman Günler, şube müdürleri ve çalışanlar katıldı. Haftanın bir günü farklı daire başkanlıklarının çalışanlarıyla bir araya gelen Genel Sekreter İlhan Bayram, son toplantısını, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nda yaptı.





HİZMETLERİNİZ KENTİN GELECEĞİNİ ETKİLİYOR

İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı personelinin yaptığı işlerin önemine değinen Genel Sekreter İlhan Bayram, “Kaleminizle çizdiğiniz her bir çizginin bu kentin geleceğini doğrudan etkiliyor. Bu nedenle yaptığınız iş çok önemli. Kocaeli fiziki anlamda zor bir şehir. Bu nedenle de zor projeler çiziliyor. Şehrimize sürekli alt yapıda da, üst yapıda da bir şeyler katmaya çalışıyoruz. Fiziki anlamda şehircilik anlamında yapılması gereken ne varsa ekiplerimiz buna göre çalışmalar yapıyor” dedi.





ESKİ YAPILARI ELDEN GEÇİRECEĞİZ

Depremle ilgili birçok tedbir olduğunu, çalışmaların devam ettiğini belirten Genel Sekreter Bayram, "1999 Gölcük depreminde binlerce canımız, çarpık kentleşme, imar dışı yapılaşma ve sağlıksız yapılar nedeniyle hayatlarını kaybetti. O günden bugüne çok aşama kaydettik. Bugün yapılan tüm binalarımız depreme dayanıklı ve denetimler eşliğinde yapılıyor. Ama hala eski binalarda mevcut bunları da, kentsel dönüşüm altında depreme dayanıklı yapılar haline getirmemiz gerekiyor. Bu konuda hükümetimiz büyük çaba sarf ediyor” dedi.





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