banner706
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Çarpışan Vinç İle Minibüsün Sürücüleri Yaralandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, vinç ile minibüsün çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Çarpışan Vinç İle Minibüsün Sürücüleri Yaralandı

18 Kasım 2021 Perşembe 10:54

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, vinç ile minibüsün çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Anadolu Otoyolu'nun yan yolunda İstanbul istikametinde seyreden B.Ç. (43) idaresindeki 41 P 3026 plakalı servis minibüsü, Kirazpınar kavşağında, İ.G'nin kullandığı 41 UF 293 plakalı vinçle çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Araçlarda sıkışan sürücüler, itfaiye tarafından kurtarıldı. Yaralılar, daha sonra ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.










AA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Minibüsün Çarptığı Yaya Yaralandı Minibüsün Çarptığı Yaya Yaralandı
Eski Karısını Öldüren Sanığa 15 Yıl Hapis Cezası Eski Karısını Öldüren Sanığa 15 Yıl Hapis...
Bıçaklı Kavgada Yaralanan Kişi Hastanede Öldü Bıçaklı Kavgada Yaralanan Kişi Hastanede Öldü
Düzce'deki Deprem Çevre İllerde De Hissedildi Düzce'deki Deprem Çevre İllerde De Hissedildi
Filistinli Kızın Ölümüne İlişkin Baba Ve Ağabeyin Yargılandığı Davada Karar Filistinli Kızın Ölümüne İlişkin Baba Ve Ağabeyin...
KARTEPE’DE GÜLEKER SOKAĞA 1300 TON ASFALT KARTEPE’DE GÜLEKER SOKAĞA 1300 TON ASFALT
Yukarı Çık

banner660

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner149

banner378

Minibüsün Çarptığı Yaya Yaralandı
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde servis minibüsünün çarptığı yaya hastaneye kaldırıldı.

Haberi Oku