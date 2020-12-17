banner562
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Çarşıbaşı Caddesi’nde çalışmalar tüm hızıyla sürüyor

Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan İzmit Karadenizliler Mahallesi Çarşıbaşı Caddesi’nden başlayarak birçok köye ulaşımı sağlayan yolda, çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor

Çarşıbaşı Caddesi'nde çalışmalar tüm hızıyla sürüyor

17 Aralık 2020 Perşembe 17:23

Büyükşehir Belediyesi tarafından İzmit Karadenizliler Mahallesi Çarşıbaşı Caddesi’nden başlayarak Durhasan, Kozluca, Balören, Sultaniye, Solaklar, Eseler ve Bayraktar gibi bölgedeki köylere güvenli, kolay ve konforlu ulaşımı sağlayacak 4.5 km’lik 3 şeritli yol için çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

 

YOL KENARINA BORDÜR VE TAŞ DUVAR YAPIMI

Altyapıda yenilemelerin yapıldığı, trafiğin yoğun ve ağır vasıta araçlarının sürekli hareket halinde olduğu Karadenizliler Mahallesi Çarşıbaşı Caddesi’nde 2 çarpı 2 açık yağmursuyu kanal temel betonu döküldü. Yol kenarına bordür ve taş duvar yapımı çalışmaları yapılıyor.  Karadenizliler Mahallesi Çarşıbaşı Caddesi’nde yol iyileştirmesi ve düzenlenmesi terasman çalışmaları, yolun temelini oluşturan plent mix temel ve asfalt serimi çalışmaları yapılıyor.

 

3 ŞERİTLİ OLACAK

Üç ayrı noktada çalışmaların sürdürüldüğü Çarşıbaşı Caddesi’nde, civardaki köylere ulaşımı daha sağlıklı ve konforlu bir şekilde sağlayacak üst yapı çalışmalarıyla 4.5 kilometrelik yola 90 bin ton asfalt serimi yapılacak. 4.5 kilometrelik 10,5 metre genişliğinde yol, 2 çıkış bir iniş şeridi olmak üzere 3 şeritli olacak.














 

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Kocaeli'de tandıra düşen kadın ağır yaralandı Kocaeli'de tandıra düşen kadın ağır yaralandı
CUMA HUTBESİ CUMA HUTBESİ
Su tasarrufu ile geleceğimizi koruyalım Su tasarrufu ile geleceğimizi koruyalım
Her cebe kütüphane! Her cebe kütüphane!
Genç seramik sanatçısı pandemi sürecinde atölyesini balkonuna taşıdı Genç seramik sanatçısı pandemi sürecinde atölyesini...
12 düzensiz göçmen yakalandı 12 düzensiz göçmen yakalandı
Yukarı Çık

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner149

banner378

Kocaeli'de tandıra düşen kadın ağır yaralandı
Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde tandırın içine düşen kadın ağır yaralandı.

Haberi Oku