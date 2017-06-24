Çayıroava Bayram Yoğunluğu

Yarın Ramazan Bayramı olduğundan Çayırova halkı havanın da güzel olmasını fırsat bilerek Fatih caddesine akın etti.Ramazanın sakinliğini tatlı bir telaş aldı.Ramazan Bayramı’nın gelmesiyle birlikte ekonomide de olumlu yönde hareketlenmeler oldu. Her keseye uygun kadın çoluk çocuk alış veriş yapmak için sokaklara döküldü. Çocuğa bayramlık, misafire tatlısı şekeri derken deyim yerindeyse çarşılar dolup taştı. Ramazan ayı bereketini ve huzurunu bırakarak gittiği bu günlerde esnafın da vatandaşın da yüzü güldü.