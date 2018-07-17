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Çayırova 10. Sünnet Şöleni

Çayırova Belediyesi 10. Sünnet Şöleni Renkli Görüntülere Sahne Olacak.

Çayırova 10. Sünnet Şöleni

17 Temmuz 2018 Salı 15:42

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Çayırova Belediyesi`nin geleneksel hale getirdiği Toplu Sünnet Şöleni 17 Temmuz Çarşamba günü (bugün) Saat 18.00’da Belediye Hizmet Binası önünde bir dizi organizasyon ile gerçekleşecek. 

Çayırova Belediyesi tarafından bu yıl 10.’su düzenlenen toplu sünnet şöleninde daha önceden Anadolu Sağlık Merkezi ve Özel Gebze Konak Hastanesinde uzman hekimlerce  birinci sınıf hastane ortamında cerrahi müdahale ile sünnet işlemleri gerçekleştirilen 387 çocuk erkekliğe ilk adımlarını attı. Bu gün saat 18.00’da Belediye Hizmet Binası önünde Kuranı Kerim tilavetinin okunmasıyla başlayacak olan sünnet merasiminde Çayırovalı çocuklar için dualar okunacak.

Çocukların ve ailelerin gönüllerince eğlenmeleri için Bin 500 kişilik bir organizasyon düzenleyen Çayırova Belediyesi, katılımcılar için yemek ikramının yanı sıra çocuklara özel programlar hazırladı. Animasyon ve illüzyon gösterileri ile başlayacak olan program sürpriz sahne şovlarıyla devam edecek. Hem aileler hem de çocuklar için keyifli saatlerin yaşanacağı programda çocuklara dondurma, pamuk şekeri, Osmanlı macunu, patlamış mısır ikram edilecek.

 

 

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