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Çayırova 2. Kitap Fuarı Açıldı

Çayırova Belediyesi’nin ikincisini düzenlediği Kitap Fuarı ziyaretçilere kapılarını açtı.

Çayırova 2. Kitap Fuarı Açıldı

22 Ekim 2021 Cuma 12:41

 

Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür  Merkezi’nde düzenlenen açılış programına AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, Kocaeli Büyükşehir Başkanvekili Yaşar Çakmak, Çayırova Kaymakamı Hasan Gözen, Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, AK Parti Çayırova İlçe Başkanı Servet Günay, muhtarlar, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

 

ŞEHRİN GELECEĞİNE YATIRIM YAPIYORUZ

Programın açılış konuşmasını yapan Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi,” Bizler biliyoruz ki Bir kentin geleceğini inşa etmek de o kentin eğitimine, kültürüne yatırım yapmakla gerçekleşir. Bizler gerek eğitime verdiğimiz destekle, gerek bilgi evlerimiz ve çocuk kulüplerimizle bu şehrin geleceğine yatırım yapma gayretindeyiz. ”dedi

 

 İLKLERİ GERÇEKLEŞTİRDİK

 Sadece eğitimde değil; kültür ve sanatta da birçok ilki gerçekleştirdiklerini ifade eden Başkan Çiftçi,” Bölgemizde ilk defa “kadın tiyatrosunu” kurduk. Kadınların, kadınlara, kadın sorunlarını anlatacağı oyunumuz hazır ve inşallah Kasım ayında izleyiciyle buluşacak.

 

DOLU DOLU BİR FUAR OLACAK

Bizler bu eğitim ve ilim yolculuğumuzun temelinin kitap olduğu bilinciyle 2019 yılında bölgemizde yeni bir başlangıç yaptık. Çayırova’da ilk defa düzenlenen Kitap Fuarı’nı başlattık. 2020’de maalesef salgın koşulları sebebiyle bu fuarı gerçekleştiremedik. Ama bu yıl daha dolu bir programla fuarımız halkımıza açık olacak. ”şeklinde konuştu.

 

14 BİN ÖĞRENCİYE KUMBARA DAĞITILDI

İkincisini düzenledikleri Kitap Fuarının 1 Ekim tarihine kadar kitapseverlere hizmet edeceğini belirten Çiftçi,” Fuar kapsamında İlçemizde bulunan ilköğretim öğrencilerimize tasarruf ve sorumluluk bilincini aşılamak amacıyla 14.000 Kumbara dağıtımı gerçekleştirdik. ”ifadesini kullandı.

 

 OKULLARDA SÖYLEŞİ VE İMZA GÜNÜ

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi şunları söyledi,” 10 gün sürecek fuarda birbirinden değerli yazar ve akademisyenimizi ağırlayacağız. Toplamda 31 söyleşi programımızın 14’ünü Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezimizde, 17’sini ilçemizde bulunan okullarda gerçekleştireceğiz. İlçemizde bulunan 17 farklı okulumuzda gerçekleştireceğimiz söyleşilerde konuk yazarlara ait toplam 5.000 adet kitabı öğrencilerimize hediye edeceğiz.

 

ESKİ KİTAPLAR GERİ DÖNÜŞÜME

Sıfır Atık sisteminin önemini vurgulamak amacıyla ziyaret eden vatandaşlarımıza geri dönüşümü olmayan malzemelerden yapılan çantalar yerine geri dönüştürülebilir torbalarla hizmet sunacağız.

Okumaya teşvik amacıyla ziyaretçilerin fuar alanında bulunacak kitap kumbarasına bırakacakları belli miktardaki eski okuma kitaplarına karşılık fuar alanında bulunan stantlardan yenisini temin edebilecekleri hediye kartları verilecektir. Getirilen kitaplar da geri dönüşüme kazandırılacaktır.

31 Ekim’e kadar sürecek olan bu kitap günlerinin inşallah daha büyük alanlarda gerçekleşecek bir geleneğin ilk tohumu olacaktır.”

Çayırova Kaymakamı Hasan Gözen, Büyükşehir Başkanvekili Yaşar Çakmak, Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu kitabın ve okumanın önemine dikkat çektiği selamlama konuşmasında, ikinci kitap fuarını Çayırova halkı ile buluşturan Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’ye teşekkür ettiler.

Konuşmaların ardından Başkan Çiftçi, açılışa katılan konuklarla önce kurdeleyi kesti, daha sonra fuar alanını gezdi. Çiftçi ve beraberindekiler okullara destek için fuar alanına kurulan kumbaraya kitap bağışı yaptılar.














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