Çayırova Belediyesi, 20 ayda 2 bin kişiyi işe yerleştirdi

Çayırova Belediyesi Mavi Masa İŞKUR Hizmet noktası istihdama önemli katkı sunuyor. Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’nin göreve geldiğinde daha aktif hale getirdiği Mavi Masa İŞKUR hizmet birimi istihdam ofisi gibi çalışmaya devam ediyor. Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’nin fırsat buldukça ilçedeki sanayi kuruluşlarını ziyaret ederek görüşmeler yapması ilçedeki istihdam sayısını artırıyor. 2020 yılında 15 bin 104 kişinin yönlendirildiği sanayi kuruluşlarında 1500 kişi çalışmaya başladı. Başkan Çiftçi’nin göreve geldiği günden buyana geçen 20 ay içinde Çayırova Belediyesi Mavi Mavi Masa İŞKUR Hizmet noktası yaklaşık 2 bin kişiyi ilçedeki çeşitli sanayi kuruluşlarına yerleştirerek, istihdama önemli bir katkı sundu.