banner462
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Çayırova Belediyesi, 20 ayda 2 bin kişiyi işe yerleştirdi

Çayırova Belediyesi, 20 ayda 2 bin kişiyi ilçedeki çeşitli sanayi kuruluşlarında işe yerleştirdi.

Çayırova Belediyesi, 20 ayda 2 bin kişiyi işe yerleştirdi

30 Aralık 2020 Çarşamba 16:07

Çayırova Belediyesi Mavi Masa İŞKUR Hizmet noktası istihdama önemli katkı sunuyor. Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’nin göreve geldiğinde daha aktif hale getirdiği Mavi Masa  İŞKUR hizmet birimi istihdam ofisi gibi çalışmaya devam ediyor. Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’nin fırsat buldukça ilçedeki sanayi kuruluşlarını ziyaret ederek görüşmeler yapması ilçedeki istihdam sayısını artırıyor. 2020 yılında 15 bin 104 kişinin yönlendirildiği sanayi kuruluşlarında 1500 kişi çalışmaya başladı. Başkan Çiftçi’nin göreve geldiği günden buyana geçen 20 ay içinde Çayırova Belediyesi Mavi Mavi Masa İŞKUR Hizmet noktası yaklaşık 2 bin kişiyi ilçedeki çeşitli sanayi kuruluşlarına yerleştirerek, istihdama önemli bir katkı sundu.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Üvey Annesini Öldürdüğü İddiasıyla Yargılanan Sanığa Müebbet Hapis Üvey Annesini Öldürdüğü İddiasıyla Yargılanan...
Evde Çıkan Yangında 1 Yaralı 1 Ölü Evde Çıkan Yangında 1 Yaralı 1 Ölü
Başkan Bıyık’tan Yeni Yıl Mesajı Başkan Bıyık’tan Yeni Yıl Mesajı
BÜYÜKAKIN`DAN YENİ YIL MESAJI-2020 BÜYÜKAKIN`DAN YENİ YIL MESAJI-2020
Özel Yetenek Kursları Kayıtları Başladı Özel Yetenek Kursları Kayıtları Başladı
Başkan Büyükgöz Berat Efe’yi Ağırladı Başkan Büyükgöz Berat Efe’yi Ağırladı
Yukarı Çık

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner149

banner378

Üvey Annesini Öldürdüğü İddiasıyla Yargılanan...
Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde, üvey annesini bıçakla öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan sanığa...

Haberi Oku