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Çayırova Belediyesi 500 Yetim Ve Öksüz Çocuğu Giydirdi

Çayırova Belediyesi, yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi ilçedeki 500 yetim ve öksüz çocuğu tepeden tırnağa giydirdi.

Çayırova Belediyesi 500 Yetim Ve Öksüz Çocuğu Giydirdi

29 Nisan 2021 Perşembe 15:24


 

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’nin seçim beyannamesinde söz verdiği “Beşikten Eşiğe Yetim “projesi kapsamında ilçede maddi durumu iyi olmayan 500 yetim ve öksüz çocuk Ramazan Bayramı öncesi giydirildi.

 

ÇİFTÇİ SAHİP ÇIKTI

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’nin göreve geldiğinde yerine getirdiği ilk vaadi olan yetim projesiyle ilçedeki yetim ve öksüzlere sahip çıkıldı. İki yıldır bu çocukların yanında olan, bayramlık ve kışlık giysi ihtiyaçlarını karşılayan Çayırova Belediyesi diğer yardımlarda da yetim ve öksüz çocukları yalnız bırakmadı.

 

500 ÇOÇUĞUN YÜZÜ GÜLDÜ

Çayırova Belediyesi, yaklaşan Ramazan Bayramı öncesinde gerekli araştırma ve inceleme sonrası ilçede tespit edilen 500 yetim ve öksüz çocuğu sevindirdi. İlçedeki bir mağazadan yapılan anlaşma ile yetim ve öksüz çocuklar bayramlık elbise ve ayakkabılarına kavuşmanın sevincini yaşadı.

 

YETİM GÜLERSE ÇAYIROVA GÜLER

Çocukların mağazadan yaptığı alışverişe katılan Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, göreve geldiklerinde seçim beyannamesinde gerçekleştirdikleri ilk sözün “Beşikten Eşiğe Yetim” projesi olduğunu söyledi. İlk defa ilçede böyle bir çalışma yapıldığını, yetim ve öksüz çocukların envanterini çıkardıklarını ifade eden Başkan Çiftçi, “ Yetim Gülerse dünya güler, Yetim Gülerse Çayırova güler. Onlar bize emanet. Yavrularımızın, bayramlık elbise ve ayakkabılarını ilçemizde anlaştığımız bir mağazadan hediye ettik. Bu zamana kadar olduğu gibi bundan sonrada evlatlarımıza sahip çıkmaya devam edeceğiz.” dedi.











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