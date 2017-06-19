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Çayırova Belediyesi Anne-Çocuk Kulüpleri

Çayırova Belediyesi Anne-Çocuk Kulüpleri, Bilgievleri ve Gençlik Merkezi öğretmenleri yeni eğitim-öğretim yılına hazırlanıyor.

Çayırova Belediyesi Anne-Çocuk Kulüpleri

19 Haziran 2017 Pazartesi 16:43


Okulların tatil olmasıyla birlikte eğitime Yaz Okulları’yla devam edecek olan Çayırova Belediyesi, eğitim kurumlarının 2017-2018 eğitim- öğretim sezonunu daha verimli ve donanımlı geçirmesi adına öğretmenlerini yetiştirmeye devam ediyor. Çayırova Belediyesi’nin hazırlamış olduğu hizmet içi eğitim programı çerçevesinde, belediye eğitim kadrosuna çeşitli konularda uzmanlar tarafından seminer ve eğitimler verilecek. İstanbul Medeniyet Üniversitesi işbirliği içerisinde düzenlenen 3 günlük eğitim programının ilk günkü eğitim seminerine Yrd. Doç. Dr. Özcan Erkan Akgün katıldı.
Daha Kaliteli Eğitim İçin Öğretmenlere Üç Günlük Eğitim Semineri Veriliyor
“Öğrenme ve Öğretmede Yeni Yaklaşımlar ve Yöntemler” ve “Veri Toplama Araçlarını Hazırlama, Puanlama ve Değerlendirme” konularının işlendiği ilk eğitim seminerinde öğretmenlere örnekler vererek sunum yapan Yrd. Doç. Dr. Özcan Erkan Akgün: “Sosyal hayatımız gibi eğitimimiz de geleneksel uygulamaların etkisi altında kalabilmektedir. Öğretmenlik mesleği de bu geleneksel anlayış ve uygulamalardan nasibini almaktadır. Öğretmenliğe adım atanlar, kendisine öğretmenlik yapanları veya okuldaki deneyimli öğretmen arkadaşlarını örnek almaya çalışırlar. Bir eğitim sistemi için bunun bir kısır döngüye dönüşme ihtimali yüksektir. Öğretmen yetiştiren kurumlar ve hizmet içi faaliyetler eğer bu direnci kıramazlarsa doğru mu yanlış mı, faydalı mı zararlı mı olduğuna bakılmaksızın geleneksel uygulamalar nesiller boyunca devam edebilir” dedi. Gün boyu süren eğitim seminerine Çayırova Belediyesi’nin eğitim kurumlarından 26 öğretmen katıldı. Eğitim seminerinin ilerleyen saatleri soru cevap şeklinde devam etti.
Alanında Uzman Akademisyenler Belediye Eğitim Kurumları Öğretmenleriyle Buluşuyor
Öğretmenlerin kişisel ve mesleki gelişimine katkıda bulunarak, öğrencilerin çok daha iyi bir eğitim almasına olanak sağlamak amacıyla düzenlenen üç günlük eğitim programı ilerleyen günlerde Prof. Dr Ahmet Akın’ın ve Yrd. Doç. Dr. Emine Ayyıldız katılımıyla gerçekleşecek. Çayırova Belediyesi eğitim kurumları öğretmenlerinin katıldığı ve yakından takip ettiği seminerler; Gelişimsel Rehberlik ve Öğrenme -Ruh Sağlığı, Davranış Problemleri ile Baş etme Yolları, Özel Eğitimde Güncel Durum ve Yaklaşımlar başlıklı konuların işlenmesiyle son bulacak.
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