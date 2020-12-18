Çayırova Belediyesi Çocuk TV Yayında
Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, ilçenin geleceği olarak gördüğü çocukların internet ortamında zamanlarını verimli bir şekilde geçirmeleri için yeni projeyi daha hayata geçirdi.
Çocukların geleceğe hazırlamak için belediyenin imkânlarını seferber eden Başkan Çiftçi, onların milli ve manevi değerlere bağlı, ülkesine ve milletine faydalı birey olarak yetişmesi için yenilikler yapmayı sürdürüyor. Çocukların internette zamanlarını verimli bir şekilde geçirmeleri için Çayırova Belediyesi Çocuk TV’yi kurduklarını belirten Başkan Çiftçi, ”Çocuklarımızın, zamanlarını internette daha faydalı ve daha güvenli bir şekilde değerlendirebilmeleri için kurduğumuz “Çayırova Belediyesi Çocuk TV” youtube kanalımız yayın hayatına başladı. Kanalımızda çocuklarımız için milli ve manevi değerlerimize bağlı, eğitici, öğretici ve eğlendirici formatta özgün içerikler hazırladık. Geleceğimizin teminatı çocuklarımız için kanalımızın hayırlı olmasını temenni ediyor, aileleriyle birlikte keyifli seyirler diliyorum” dedi.