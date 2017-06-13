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Çayırova Belediyesi İftar Sofrası

Çayırova Belediyesi mahalle iftar programlarına devam ediyor. Her gün farklı mahallede kurulan sofralar Mübarek Ramazan ayının adına uygun bir şekilde birlik ve beraberlik duygularının yaşanmasına vesile oluyor.

Çayırova Belediyesi İftar Sofrası

13 Haziran 2017 Salı 16:03

Yenimahalle’de gerçekleşen programda kurulan iftar sofralarında mahalle sakinleriyle iftarını açan Çayırova Belediye Başkanı Şevki Demirci, tüm masaları tek tek ziyaret ederek vatandaşlarla sohbet etti. Vatandaşların talep ve beklentilerini de dinleyen Demirci, ilçe genelinde yapılan çalışmalar ve Yenimahalle’yi kapsayan yatırımlarla ilgili bilgiler verdi. AK Parti Çayırova İlçe Başkanı Zafer Kılıç, belediye başkan yardımcıları ve meclis üyelerinin eşlik ettiği iftar programında Yenimahalle’li çocuklarla yakından ilgilenen başkan Şevki Demirci her biriyle tek tek fotoğraf çektirdi.

Dualarla Başlayan İftar Programında Çocuklar da Unutulmadı

Okunan Kur’an Tilaveti ile başlayan iftar programında akşam ezanının okunmasıyla hep birlikte oruçlarını açan mahalle sakinleri, yemekten sonra Çayırova Belediyesi tarafından hazırlanan ikramlardan tattılar. Özellikle çocukların vazgeçilmezi olan patlamış mısır, pamuk şekeri ve Osmanlı macunlarından alan çocuklar, Hacivat Karagöz, orta oyunu ve Meddah gösterileriyle gönüllerince eğlendiler. Her gün farklı bir noktada kurulan mahalle iftar programlarının bir yenisi ise bu gün İnönü Mahallesi’nde gerçekleşecek.

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