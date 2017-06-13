Çayırova Belediyesi İftar Sofrası

Çayırova Belediyesi mahalle iftar programlarına devam ediyor. Her gün farklı mahallede kurulan sofralar Mübarek Ramazan ayının adına uygun bir şekilde birlik ve beraberlik duygularının yaşanmasına vesile oluyor.

Yenimahalle’de gerçekleşen programda kurulan iftar sofralarında mahalle sakinleriyle iftarını açan Çayırova Belediye Başkanı Şevki Demirci, tüm masaları tek tek ziyaret ederek vatandaşlarla sohbet etti. Vatandaşların talep ve beklentilerini de dinleyen Demirci, ilçe genelinde yapılan çalışmalar ve Yenimahalle’yi kapsayan yatırımlarla ilgili bilgiler verdi. AK Parti Çayırova İlçe Başkanı Zafer Kılıç, belediye başkan yardımcıları ve meclis üyelerinin eşlik ettiği iftar programında Yenimahalle’li çocuklarla yakından ilgilenen başkan Şevki Demirci her biriyle tek tek fotoğraf çektirdi.