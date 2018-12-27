Çayırova Belediyesi Karla Mücadeleye Hazır

Çayırova Belediyesi karla mücadele ekipleri, her kış olduğu gibi bu kış da 7 gün 24 saat hizmet verecek. 60 personelle 3 vardiya olarak görev yapacak olan ekipler, ilçede sürücülerin ve yayaların mağdur olmaması için tam donanımlı bir şekilde çalışacak.
Geniş Araç Filosuyla Çayırova’da Sorunsuz Kış Mevsimi Yaşanacak
4 tuzlama kamyonu, 3 tuzlama robotu (küreme ve tuzlama), 2 greyder, 2 traktör, 4 JCB, 2 kar küreme aracı, 2 exkavatör, 5 büyük 2 küçük kamyon ve çeşitli iş makineleri ile gece gündüz hizmet verebilecek bir planlama yapan Çayırova Belediyesi, kar yağışı ile birlikte gerekli uygulamalara başlayacak. Demirci, “7 Gün 24 Saat Hizmet Vereceğiz” Çayırova Belediye Başkanı Şevki Demirci, “Kar yağışının başlamasıyla birlikte belediyemiz bünyesinde oluşturduğumuz karla mücadele ekiplerimiz 7 gün 24 saat teyakkuz halinde olacaklar. Vatandaşlarımızın sorunsuz bir kış mevsimi geçirmesi ve yollarda herhangi bir olumsuzluk yaşamaması için gerekli tedbirlerimizi aldık. Tuz stoğumuzu yaptık. Buzlanma ve don olaylarında anında müdahale edebileceğiz. Yine 3 vardiya olarak hizmet vereceğimiz bu alanda yolda kalan vatandaşlarımız için acil müdahale yapabilecek ekiplerimizi de oluşturduk.” dedi.