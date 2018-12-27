Çayırova Belediyesi Karla Mücadeleye Hazır

60 Personel Görev Başında



Çayırova Belediyesi karla mücadele ekipleri, her kış olduğu gibi bu kış da 7 gün 24 saat hizmet verecek. 60 personelle 3 vardiya olarak görev yapacak olan ekipler, ilçede sürücülerin ve yayaların mağdur olmaması için tam donanımlı bir şekilde çalışacak.



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