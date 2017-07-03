Çayırova Belediyesi Sünnet Şöleni

Bu yıl 9’uncusu gerçekleştirilecek olan Toplu Sünnet Şöleninde 258 çocuk erkekliye ilk adımlarını atacaklar. 5 Temmuz Çarşamba günü (yarın) saat 17.00 da belediye hizmet binası önünde Kuranı Kerim tilavetinin okunmasıyla başlayacak olan sünnet şöleninde Çayırovalı çocuklar için dualar okunacak. Bin kişilik bir organizasyonla erkekliğe ilk adımlarını atan çocuklara ve ailelerine ev sahipliği yapacak olan belediye, animasyon ve illüzyon gösterileri sunacak. Birçok sürprizin hazırlandığı programda çocuklara dondurma ve pamuk şekeri ikram edilecek.