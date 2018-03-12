Çayırova Belediyesi Temizlik İşlerinden Afrin Temizliği

Çayırova Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü anlamlı bir programa imza attı. Afrin harekatında şehit olan Mehmetçikler için Kur’an-ı Kerim ve duların okunduğu programa Belediye Başkanı Şevki Demirci’de katıldı.

Kuştepe Ormanında düzenlenen programda Afrin’e anlamlı bir mesaj gönderen temizlik işleri personelleri, her an göreve hazır olduklarını da göstermiş oldu. Afrin harekatını sürdüren kahraman Mehmetçiklere destek olmak ve şehadet mertebesine eren şehitlerimize Kur’an okumak için toplanan personeller “Afrin Temizliğinde Bizde Varız” diyerek programa anlam kattılar.

Mehmetçik Zeytin Dalı Harekatı İle Destan Yazıyor

Okunan Kur’an-ı Kerim Tilavetinin ve duaların ardından sözü alan Belediye Başkanı Şevki Demirci, bu anlamlı programa ev sahipliği yaptığı için belediye çalışanlarına teşekkür etti. Başkan Demirci, 20 Ocak itibariyle başlayan Zeytin Dalı harekatının Türkiye sınırlarında oluşturulmak istenen terör yuvalarına son vermek ve bu terör odaklarını oluşturan unsurların bertaraf edilmesi amacıyla kaçınılmaz olduğunu dile getirdi. Başkan Demirci, "Afrin operasyonunda kahraman ordumuz destan yazıyor. Bu ülkede 40 yıldır devletimiz terörle mücadele ediyor. 782 bin kilometre olan vatan toprağında Lazı, Çerkezi, Türkü, Kürdü yüz yıllardır kardeşçe yaşamaktadır ve hiçbir güç bu kardeşliği bozmayacak. Zafer kahraman ordumuzun olacaktır. Afrin’de verdiğimiz şehitlerimize Allah’tan rahmet, tüm gazilerimize acil şifalar diliyoruz” dedi.