Çayırova Belediyesi'nden Anneler Gününe Özel Program

Çayırova Belediyesi’nin eğitim birimlerinden biri olan Atatürk Mahallesi Bilgievi öğrencileri anlamlı bir etkinlik düzenleyerek Anneler Gününe özel bir program gerçekleştirdi. Çayırova Belediyesi Kültür Salonunda gerçekleşen programda Anneler Günü’nü kutlayan öğrenciler hazırladıkları birbirinden güzel şarkı, şiir, tiyatro gibi birçok gösteriyle gönülleri fethettiler. Gençlik Merkezi Müzik Kulübü ve Çayırova Belediyesi Çocuk Korosu’nun da sahne aldığı program renkli görüntülere sahne oldu. En güzel şarkıları anneler için söyleyen Gençlik Korosu ve Bilgievi öğrencileri gösterdikleri performanslarla yetişkinlere taş çıkarttılar.

Bilgievi öğrencilerinin anneler için hazırlamış oldukları slayt ve video gösterimleriyle başlayan program geçmişten günümüze kadar tarihe adını yazdırmış annelerin, Türk kadınlarının anıldığı, Nene Hatun’dan, Zübeyde Hanım’a, Şerife Bacı’dan Elif Ana’ya, Hayme Hatun, Satı Kadın ve 15 Temmuz Şehidimiz Ömer Halis Demir’in vefat eden annesi Fadimana Halis Demir anıldı. Duygulu anların yaşandığı tiyatro gösterisinden sonra Anneye Özlem adlı şiir dinletisi dakikalarca ayakta alkışlandı. Program akışı içerisinde günümüz Türkiye’sinde kadınların ve özellikle annelerin yaşamış oldukları sorunların anlatıldığı tiyatro gösterisi sahneleyen öğrenciler tüm katılımcılardan tam not aldı. Yine Atatürk Mahallesi Bilgievi öğrencilerinin hazırlamış olduğu Anne isimli rep gösterisi ile devam eden program Çayırova Belediyesi Çocuk Korosu’nun anneler için hazırlamış olduğu bir birinden güzel şarkı ve türkülerle devam etti. Program Bilgievi öğrencilerinin hazırlamış oldukları resim ve görsel sanatlar sergisinin gezilmesiyle son buldu.