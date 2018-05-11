banner350
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Çayırova Belediyesi'nden Anneler Gününe Özel Program

Çayırova Belediyesi’nin eğitim birimlerinden biri olan Atatürk Mahallesi Bilgievi öğrencileri anlamlı bir etkinlik düzenleyerek Anneler Gününe özel bir program gerçekleştirdi.

Çayırova Belediyesi'nden Anneler Gününe Özel Program

11 Mayıs 2018 Cuma 10:48

Çayırova Belediyesi’nin eğitim birimlerinden biri olan Atatürk Mahallesi Bilgievi öğrencileri anlamlı bir etkinlik düzenleyerek Anneler Gününe özel bir program gerçekleştirdi. Çayırova Belediyesi Kültür Salonunda gerçekleşen programda Anneler Günü’nü kutlayan öğrenciler hazırladıkları birbirinden güzel şarkı, şiir, tiyatro gibi birçok gösteriyle gönülleri fethettiler. Gençlik Merkezi Müzik Kulübü ve Çayırova Belediyesi Çocuk Korosu’nun da sahne aldığı program renkli görüntülere sahne oldu. En güzel şarkıları anneler için söyleyen Gençlik Korosu ve Bilgievi öğrencileri gösterdikleri performanslarla yetişkinlere taş çıkarttılar. 

 

Bilgievi öğrencilerinin anneler için hazırlamış oldukları slayt ve video gösterimleriyle başlayan program geçmişten günümüze kadar tarihe adını yazdırmış annelerin, Türk kadınlarının anıldığı, Nene Hatun’dan, Zübeyde Hanım’a, Şerife Bacı’dan Elif Ana’ya, Hayme Hatun, Satı Kadın ve 15 Temmuz Şehidimiz Ömer Halis Demir’in vefat eden annesi Fadimana Halis Demir anıldı. Duygulu anların yaşandığı tiyatro gösterisinden sonra Anneye Özlem adlı şiir dinletisi dakikalarca ayakta alkışlandı. Program akışı içerisinde günümüz Türkiye’sinde kadınların ve özellikle annelerin yaşamış oldukları sorunların anlatıldığı tiyatro gösterisi sahneleyen öğrenciler tüm katılımcılardan tam not aldı. Yine Atatürk Mahallesi Bilgievi öğrencilerinin hazırlamış olduğu Anne isimli rep gösterisi ile devam eden program Çayırova Belediyesi Çocuk Korosu’nun anneler için hazırlamış olduğu bir birinden güzel şarkı ve türkülerle devam etti. Program Bilgievi öğrencilerinin hazırlamış oldukları resim ve görsel sanatlar sergisinin gezilmesiyle son buldu. 

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Törk'ten Flormar işçsine destek Törk'ten Flormar işçsine destek
AK Parti Gebze 7 bine ulaştı AK Parti Gebze 7 bine ulaştı
“Milletimiz, Recep Tayyip Erdoğan’ı İlk turda seçecek” “Milletimiz, Recep Tayyip Erdoğan’ı İlk turda...
Özel Çocuklar Gönüllerince Eğlendi Özel Çocuklar Gönüllerince Eğlendi
Köşker ve Güler Mevlana Modern Pazaryeri’nde Köşker ve Güler Mevlana Modern Pazaryeri’nde
İlk iftar sofrası Arapçeşme’de kuruldu İlk iftar sofrası Arapçeşme’de kuruldu
Yukarı Çık

banner341

banner339

Törk'ten Flormar işçsine destek
Cumhuriyet Halk Partisi Darıca İlçe Başkanı Yakup Törk,Flormar fabrikasında işten çıkarılan işçilerin...

Haberi Oku