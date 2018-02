Çayırova Dev Ulaşım Projeleriyle Büyüyor

Eğitim, sağlık, spor, sosyal ve kültürel alanlarda yapılan atılımlarla geleceğe hazırlanan ve marka bir kent olma yolunda ilerleyen Çayırova, dev ulaşım yatırımlarına da ev sahipliği yapıyor. Tek kalemde bölgenin en büyük ulaşım projelerinden birinin hayata geçirildiği Çayırova, tamamlanan, devam eden, ana arterler, kavşaklar ve alternatif yollardan oluşan ulaşım yatırımlarıyla da çevresiyle bütünleşiyor.

4 Kalem Ulaşım Yatırımı 100 Milyon Lira

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde uyum ve koordinasyon içerisinde hayata geçirilen ve Çayırova’nın gelişiminde büyük rol alan projelerden bugüne kadar 4 dev ulaşım yatırımı hizmete sunuldu. İlk olarak Bosna Caddesi’nin tamamlanarak hizmete sunulduğu ulaşım yatırımlarında sırasıyla TOSB Köprülü Kavşak ve Gişeler, Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi ve Özgürlük Caddesi kullanıma açıldı. Bu 4 kalemi oluşturan yatırımlar ise 100 Milyon Liralık bir maliyetle ilçeye kazandırıldı.

Modern ve Şık Bir Cadde; Bosna Caddesi

Çayırova ile Gebze ilçeleri arasında en kısa sürede ulaşımın sağlandığı cadde olma özelliği taşıyan Bosna Caddesi, duble yol olarak inşa edildi. Titizlikle yürütülen çalışma çerçevesinde Büyükşehir Belediyesi ile birlikte hareket eden Çayırova Belediyesi, projenin altyapı ve üstyapısının tamamlanması ile birlikte caddeye prestij uygulaması gerçekleştirerek Bosna Caddesi’nin modern ve şık bir görünüme kavuşmasını da sağladı.

Çayırova’nın Sanayi Yükü TOSB Köprülü Kavşak ve Gişeler Projesiyle Çözüldü

Dev ulaşım yatırımlarında TOSB Köprülü Kavşak ve Gişeler projesini de yine Büyükşehir Belediyesi ile el ele vererek ilçeye kazandıran Çayırova Belediyesi, Şekerpınar bölgesindeki sanayi trafiğini projenin tamamlanmasıyla birlikte bu bölgeye yönlendirdi. Özellikle iş giriş çıkış saatlerinde tıkanma yaşayan noktada her gün sanayinin ağır tonajlı taşıtlarının vermiş olduğu trafik yükünü TOSB Köprülü Kavşak ve Gişeler projesiyle ilçenin dışına taşıyan Büyükşehir Belediyesi, Şekerpınar Gişelerinden sonra Tem Otoyoluna bağlanan ikinci gişeleri de hizmete sunmuş oldu.

Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi ve Özgürlük Caddesi Hizmete Girdi

TOSB Köprülü Kavşak ve Gişeler projesini takip eden 2 diğer yatırımı da Muhsin Yazıcıoğlu ve Özgürlük Caddesi oluşturdu. Burada yapılan çalışmalar kapsamında Tuzla Organize Sanayi bölgelerini direk TOSB ve GOSB sanayi bölgelerine ulaştıran 2 dev ana arteri hizmete açan kurum, kilometrelerce yol yapımını da başarılı bir şekilde tamamladı. Muhsin Yazıcıoğlu ve Özgürlük Caddelerini aynı anda yenileme çalışmalarına tabi tutan Büyükşehir ve Çayırova Belediyeleri caddelerin yer yer 3 şerit gidiş geliş, yer yer ise 2 şerit gidiş geliş duble yol olarak yapımını gerçekleştirdi. Toplamda her iki cadde 15 Milyon Liraya mal olarak Şekerpınar bölgesindeki trafik yükünü rahatlattı.

50 Milyon Liralık Kavşak Projesi

4 dev yatırımın akabinde yine bölgenin tek kalemde en büyük ulaşım yatırımları arasında yerine alan 50 Milyon Liralık Yenimahalle Köprülü Kavşak Projesinde sona gelindi. İlçenin en önemli giriş noktasında yer alan projede yeni köprüler, kapalı tüneller ve ana arterleri takip eden yan yollar inşa edildi. Akabinde çevre düzenlemesinin de devam ettiği proje Çayırova’yı hem D-100 karayolunun İzmit ve İstanbul yönüne, hem Darıca ve Şifa Mahallelerine, hem de Tem bağlantı yoluna yüksek kapasiteyle bağlayacak olan proje, Ulaştırma Bakanlığı ve Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle hayata geçiyor.

Fatih Sultan Mehmet Caddesi Duble Yol Oluyor

Bugüne kadar tamamlanan dev ulaşım yatırımlarıyla ilçenin ulaşım akslarını güçlendiren kurumlar, bir çok projeyi bitirirken, birçoğuna da devam ediyor. Çayırova’da kısa bir süre sonra temelinin atılacağı 200 yataklı devlet hastanesinin ulaşımında büyük rol alacak olan ve yapımı hızla devam eden Fatih Sultan Mehmet Caddesi’nde çalışmalarını gerçekleştiren Büyükşehir ve Çayırova Belediyeleri, gidiş geliş olarak kullanılan Fatih Sultan Mehmet Caddesini duble yol olarak inşa ediyor. Yaklaşık 2.500 metre uzunluğunda olan caddenin 1.500 metresi 3X2 geri kalan 1.000 metresi ise 2X2 şeritten oluşacak. 66.776 metreküp kazı yapılacak olan caddede, 46.110 metreküp dolgu, 5.000 metreküp taş duvar, 22100 ton plentmiks temel tabaka, yaklaşık 10 bin ton binder asfalt ve 6400 ton aşınma asfalt uygulaması gerçekleşecek. Yine cadde güzergahında bulunan dere yatağının üzerinde köprü ve caddenin tüm altyapısı da tamamlanmış olacak.

Çayırova Tuzla’ya Köprü İle Bağlanıyor

Proje çalışmaları hız kazanan ve Şubat ayında ihalesi yapılacak olan bir diğer ulaşım yatırımı da Çayırova-Şifa Bağlantılı geçiş köprüsü olacak. Çayırova Belediyesi’nin özellikle üzerinde durduğu çalışma kapsamında ilçeden direk İstanbul’a ulaşım köprü üzerinden sağlanacak. Atatürk Mahallesi ile Yenimahalle’nin kesişimin de bulunan Abdurrahman Korhan Caddesi üzerinden akış sağlanacak proje yine Büyükşehir ve Çayırova Belediyeleri ortak çalışmasıyla hayat bulacak. Projede yer alacak olan köprü yaklaşık olarak 200 metre uzunluğa sahip, gidiş geliş 2X2 şeritten oluşacak. Proje Çayırova’yla Tuzla’yı Abdurrahman Korhan Caddesi ve Şifa Mahallesi güzergahıyla birbirine bağlayacak. Bu sayede yıl içerisinde temeli atılacak olan Kent Meydanı’ndan direk Şifa Mahallesi’ne geçiş sağlanacak.

Ulaşıma Ciddi Projeler Kazandırdık

Yapılan her bir ulaşım projesinde Çayırova’nın stratejik konumu, günlük trafik yükü ve ulaşım yönlerini ele aldıklarını ve bu yönde ulaşıma ciddi yatırımlar yaptıklarını söyleyen Belediye Başkanı Şevki Demirci, çalışmaların yeni projelerle devam ettiğini açıkladı. Çayırova Belediyesi olarak Fen İşleri alanındaki yatırımları her yıl kazı inşa sezonunda aralıksız olarak gerçekleştirdiklerini belirten başkan Demirci, bunun yanı sıra ilçeye değer katacak prestijli caddeleri ortaya çıkardıklarını da ifade etti. Her bir caddeye farklı ve şık bir görünüm kattıklarını vurgulayan Demirci, dev ulaşım yatırımlarının da bir taraftan ilçeye nakış nakış işlendiğini ve hizmete alındığını söyledi. Demirci, Tamamlanan projelerin yanı sıra devam eden dev yatırımlarla birlikte Çayırova’nın 200 Milyonun üzerinde altyapı, üstyapı ve ulaşım yatırımı kazandığını da ifade etti.

Demirci, “Büyükşehirle El Ele Çalışınca Oluyor, Çayırova Kazanıyor”

Altyapı ve ulaşım projelerinde Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde ilçede dev yatırımları hayata geçirdiklerini vurgulayan Demirci, kısa zamanda çok yol almalarının en önemli sırlarından birinin Büyükşehir Belediyesi ve Ankara’yla uyum içinde çalışmalarında gizli olduğunu “Üçlü Olsun, Güçlü Olsun” sloganını kendilerine düstur edindiklerini sözlerine ekledi.