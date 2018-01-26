Çayırova Engelsiz Yaşam Merkezi’ne Kavuşuyor





Sosyal belediyecilik alanında yaptığı yatırımlarla farkındalık oluşturan, yenilikleri ilçeye ve bölgeye kazandıran Çayırova Belediyesi, “Engelsiz Yaşam Merkezi” projesinin ihale hazırlıklarını tamamladı. Bölgede tek olma özelliğine sahip proje yaklaşık 10 milyon liralık yatırımla Akse’de yükselecek.

Büyüklüğü, işlevleri ve içerisinde barındırdığı birimleriyle sadece Çayırova değil tüm bölgeye hitap edecek kompleks, engelli oranı Türkiye ortalamasının üstünde yer alan bölgemiz için elzem niteliğinde olan bir ihtiyacı gidermiş olacak.

Son yıllarda bireysel farklılığı olan vatandaşlara birçok hizmeti sunan Çayırova Belediyesi, yeni ve önemli bir projeyle engelsiz bir Çayırova kurma yolunda çalışmalarına devam ediyor. Engelli vatandaşların hayata daha sıkı bağlanmaları adına sosyal ve kültürel projelere ağırlık veren, EKM birimi ile bireysel farklılığı olan vatandaşların tüm hizmetlerini karşılayan kurum bu kez “Engelsiz Yaşam Merkezi” ile yeni bir adım atıyor.

Proje 4500 Metrekare Kapalı Alana Sahip

İhale hazırlıkları tamamlanan ve önümüzdeki günlerde çıkılacak ihale sürecinin ardından temeli atılacak olan proje Akse Mahallesi’nde hayat bulacak. Kocaeli’nin en modern ve büyük Semt Konağı’nın hemen yanı başında inşa edilecek proje, 3 katlı ve 4500 metrekare kapalı alana sahip olacak.

Demirci, “Bu Anlamlı Projeyi 2018’de Hizmete Sunacağız”

Çayırova’nın yatırımlar ve hizmetlerle değişen, gelişen, büyüyen bir ilçe olduğunu söyleyen Belediye Başkanı Şevki Demirci, belediye EKM birimi olarak 1470 engelli vatandaşa aktif hizmet verdiklerini açıkladı. İlçe nüfusunun %10’unu bireysel farklılığı olan vatandaşların oluşturduğunu dile getiren Demirci, bu verileri göz önünde bulundurduklarını ve “Engelsiz Yaşam Merkezi” projesini hazırladıklarını belirtti. Bireysel farklılığı olan vatandaşlara hizmet verecek donanımlı bir tesisin yapım hazırlığına başladıklarını kaydeden Demirci, ihale sürecinin tamamlanması ile birlikte “Engelsiz Yaşam Merkezi” projesinin temelini atarak hızla ilerleyeceklerini de sözlerine ekledi.

“Engelsiz Yaşam Merkezi Projemiz Yaklaşık 10 Milyon Liraya Mal Olacak”

Hayırlı ve anlamlı bir proje olarak nitelendirdikleri merkezin donanımsal yapısından da bahseden Demirci, projenin yaklaşık 10 milyon liraya mal olacağını açıkladı. İçerisinde sanat atölyeleri, beceri kursları, yetenek kursları, günübirlik kreşleri, mesleki kursları, sosyal hizmet merkezi, spor ve kültür salonları ile engelsiz parkı bulunan projenin hizmete sunulması noktasında hedeflenen sürenin ise 6 ay olduğunu söyledi.

Demirci, “Tüm Engelli ve Sosyal Hizmetleri Tek Noktada Toplayacağız”

Yapılacak tesisin işlevleriyle ilgili detaylı bilgiler aktaran başkan Demirci, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sosyal Hizmetler Merkezine de tesis içerisinde yer vereceklerini açıklayarak şimdiye kadar Gebze’de görülen tüm sosyal hizmetlerin bu yeni merkezde engelli vatandaşlara sunulacağını müjdeledi. Evde bakım, yaşlılık ve engellilik maaşlarının bağlanması ve her türlü bürokratik işlemin görülebileceği tesis Sosyal Belediyeciliğin ve yerinden yönetimin en güzel yansımalarından birisi olarak öne çıkıyor. Şehit, Gazi Birimlerinin yanı sıra Engelli Dernekleri için de yer ayrılan merkezde eğitim danışmanlık birimi, bireysel ve grup eğitim salonları, istihdama yönelik atölyelerde bulunuyor.

Demirci, “Özellikle Engelli Ailelerimizin Hayatını Kolaylaştıracağız”

Engelli vatandaşların kendilerinin yanı sıra ağırlık durumuna göre özellikle ailelerine yönelik hayatı kolaylaştıran adımların da yine tesis içerisinde yer alan günübirlik kreş ile atılacağını söyleyen başkan Demirci, “Bu yıl içerisinde hizmete sunacağımız Engelsiz Yaşam Merkezi’nde verilen hizmetlerin başında gelecek olan günübirlik kreş ile ailelerimizin sosyal hayatlarına imkan sunacağız. Engelli çocuğu olan bir anneyi bir aileyi düşündüğümüzde ilk aklımıza gelen günübirlik kreş oldu. Tesisimiz içerisinde yer alacak bu kreşte uzman eğitmenlerimiz görev alacak. Engelli çocuğunu buraya günübirlik bırakacak ailelerimiz de bu sayede sosyal hayatlarına karışarak, nefes alabilecek. Yani kısacası bireysel farklılığı olan çocuklarımız günübirlik kreşte güzel vakit geçirirken anneleri ve aileleri sosyal yaşama ayak uydurabilecek.” dedi.