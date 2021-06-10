banner462
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Çayırova Fatih Caddesi'nde Asfalt Serildi

Vatandaşlar tarafından yoğun bir şekilde kullanılan Çayırova ilçesi Fatih Caddesi’ndeki yol çalışması kapsamında, asfalt serimi gerçekleştirildi

Çayırova Fatih Caddesi'nde Asfalt Serildi

10 Haziran 2021 Perşembe 10:28



Şehir birçok noktasında önemli üstyapı çalışmaları gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi, ilçe merkezlerindeki çok kullanılan caddeleri, genişleterek şehir trafiğini rahatlatıyor. Bu kapsamda Çayırova ilçesi Necmettin Erbakan Kültür Merkezi’nin hemen yanında bulunan ve D-100 yan yoldan ilçe çarşısına ulaşımda kullanılan Fatih Caddesi’nin giriş kısmındaki 780 metrelik kısımda asfalt serimi gerçekleştirildi.

 

ÇALIŞMA YAPILAN KISMA ASFALT SERİLDİ

Çayırova ilçesinde D-100 yan yol ile Yavuz Sultan Selim Caddesi’nin kesişimindeki dönel kavşaktan başlayan Fatih Caddesi, ilçe merkezi çarşısı boyunca devam ediyor. Gün boyunca vatandaşlar tarafından yoğun bir şekilde kullanılan bu caddenin dönel kavşaktan yukarı doğru yönündeki Necmettin Erbakan Kültür Merkezi’ne kadarki kısmında yol genişletme çalışması yapılıyor. Bu kapsamda yolun çalışma yapılan kısmına binder asfalt serimi yapıldı. Caddede binder seriminden sonra kaldırım gibi diğer üstyapı çalışmalarına geçilecek.

 

CADDE 4 ŞERİTLİ OLACAK 

Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından yapılan üstyapı çalışması kapsamında iki şeritli olan cadde, dört şeritli olacak ve 2 çarpı 2 duble yol olarak vatandaşlara hizmet verecek. Bu önemli çalışma sonucunda, araçlar her iki yönde gidip gelebilecek.








Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Büyükşehir, Tarımsal Sulama Kanallarının Temizliğini Yapıyor Büyükşehir, Tarımsal Sulama Kanallarının Temizliğini...
İhsaniye Kent Meydanı’nda Alt Ve Üstyapı Çalışmaları Tamamlandı İhsaniye Kent Meydanı’nda Alt Ve Üstyapı Çalışmaları...
Bu Proje İle Yaşlıların Olası Ev Kazalarının Önüne Geçiliyor Bu Proje İle Yaşlıların Olası Ev Kazalarının...
Thodex'in Sahibi Özer'in Kocaeli'deki Evinde Haciz İşlemi Yapıldı Thodex'in Sahibi Özer'in Kocaeli'deki Evinde Haciz...
Yeni Doğan Bebeğini Öldürdüğü Öne Sürülen Anneye Dava Yeni Doğan Bebeğini Öldürdüğü Öne Sürülen...
Ahşap Palet Fabrikasında Çıkan Yangın Söndürüldü Ahşap Palet Fabrikasında Çıkan Yangın Söndürüldü
Yukarı Çık

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner149

banner378

Büyükşehir, Tarımsal Sulama Kanallarının...
Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından, tarım arazilerinin...

Haberi Oku