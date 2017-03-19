Çayırova geleceği hedefliyor

Çayırova Belediyesi’nin gençlik projesi “Hedef Gelecek” projesi öğrencileri İstanbul Medeniyet Üniversitesi’nde ilk eğitim seminerini gerçekleştirdi. Tarih ve Tarih Yazıcılığı ile Teknoloji Bizim Neyimiz Olur? konu başlıklı seminer öğrenciler tarafından ilgiyle karşılandı.

MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ’NDE YAPILDI

Çayırova Belediyesi Gençlik Projesinin İlk Dersi İstanbul Medeniyet Üniversitesi’nde Yapıldı

İstanbul Medeniyet Üniversitesi’nin seçkin akademik kadrosunda yer alan Prof. Dr. Fehmi Yılmaz ve Yrd.Doç. Dr. Özcan Aygün tarafından verilen seminerler, üniversite sıralarına ilk defa oturan proje katılımcılarını oldukça heyecanlandırdı. Çayırova Belediyesi ve İstanbul Medeniyet Üniversitesi işbirliğiyle ile hayata geçirilen proje, Çayırova’da eğitim gören 25 gencimizin yol haritasını oluşturmalarına yardımcı olmakla beraber; kendilerine, tarihine, hayata,doğaya ve topluma dost birer bireyler olarak gelişmesine katkı sağlıyor. Başkan Şevki Demirci’nin yakından takip ettiği “Hedef Gelecek” projesi, Çayırova’da bir ilk olma özelliğini de taşıyor. Her ayın üç haftası eğitim, seminer ve gezi programlarıyla geçecek olan proje, ilk programını İstanbul Medeniyet Üniversitesi’nde gerçekleştirdi. Önümüzdeki günlerde ise ikinci eğitimlerini ise Çayırova’da gerçekleştirecek.

ÖĞRENCİLER HEM EĞLENDİ HEM ÖĞRENDİ

Çayırova Belediyesi servisleriyle öğretmenleri eşliğinde yola çıkan “Hedef Gelecek” projesi katılımcıları, İstanbul Medeniyet Üniversitesinde gerçekleşen seminerlerde üniversite kültürünü yakından tanıyor, kaliteli eğitimle birlikte üniversitedeki aktivitelerden ve kütüphane imkanlarından da faydalanma imkanı buluyor. Böylelikle de öğrencilerimizin üniversitede okuma, üniversiteli olma farkındalığı yükseliyor.