Çayırova Genç Saadet Hazır

Saadet Partisi Çayırova ilçe gençlik kolları başkanı Erkan Aktaş ve yönetimi, Özgürlük mahallesi teşkilatında ilçe gençlik kolları yönetimi olarak düzenledikleri kahvaltı programında bir araya geldi. Kahvaltı programına Agd ilçe başkanı Fahrettin Taşkaya ve Saadet Partisi Çayırova ilçe yönetim kurulu üyesi Yılmaz Gök de katıldı. Hayatın doğru ve yanlışın, güzel ve çirkinin, faydalı ve zararlının, adalet ve zulmün mücadelesinden ibaret olduğunu belirten Aktaş, Bu değerleri taşıyan ve bu idealleri vizyon edinen Saadet Partisi gençliğinin de bu mücadeleyi en iyi şekilde yaptığını ifade etti.

AKTAŞ; HAZIRLIKLAR TAMAM

Saadet Partisi Çayırova ilçe gençlik kolları başkanı Erkan Aktaş, ilçe gençlik kolları yönetimi ve 9 mahallede bulunan gençlik kolları yapılanmalarıyla çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini ifade ederken, amacımız ilçemizde bütün gençliği bu faydalı çalışmalara dahil etmektir dedi. Aktaş şöyle devam etti. Gençlik kolları olarak bütün sandıklarda müşahitlerimizi hazırladık. Üye çalışmalarımızda çok yüksek bir sayıya ulaştık elhamdülillah. Bunun yanında sosyal çalışmalarımız ve teşkilat içi eğitim seminerlerimiz devam etmektedir. Biz Saadet Partisi gençliği olarak taşıdığımız sorumluluğun farkındayız ve bize verilecek her türlü görevi başarıyla yerine getirmek için hazırız. Gayemiz, tüm insanlığın saadeti için bütün gücümüzle çalışmaktır. İnsanlığın saadeti için çalışmak inancımız gereğidir. Dünyaya yön veren ve tarihe şan veren hareketlerin itici gücü tarih boyunca gençler olmuştur. Sultan Fatih'leri ve daha nicelerini yetiştiren bu coğrafya bağrından sayısız kahraman çıkartmıştır ve yine çıkartacaktır. Bu inanç ve aşkla çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu minvalde tüm genç kardeşlerimizi de bu çalışmalara katılmak için aramıza davet diyorum’’ dedi.

TAŞKAYA; ÇÖZÜM SAADET PARTİSİ

Kahvaltı programına katılan AGD Çayırova ilçe başkanı Fahrettin Taşkaya da bir konuşma yaparak gençlik kolları mensuplarına şöyle seslendi. ‘’Kıymetli gençler çok ama çok çalışın. Çünkü başarı ve gelecek sizlerin eliyle oluşacak. Bütün insanlığın saadeti için, tüm gücünüzle çalışın. Çay sohbetlerinde ve edebiyat kürsülerinde kahramanlık satmak kolaydır fakat asıl marifet, dünyanın her gün biraz daha kötüye gittiği bu zamanda hem kendini koruyup hem de değerlerine bağlı kalarak, insanlığa faydalı çalışmalar yapmak ve vatana, millete sadık bir genç birey olmaktır. Saadet Partisi gençliği olarak bu duyguları ve değerleri taşıdığınızı biliyorum. Bu bozuk düzeni, ihale finansörlüğünde gezilere, yemeklere, kamplara, tatillere gidenler değil azimle aşkla bu çalışmaları yapan siz Saadet gençliği düzelteceksiniz. Çünkü yıllardır yaşanan tecrübeyle de sabit olunmuş bir gerçeklik var ki oda yaşadığımız bu zulümlerin çözümünün tek ilacı MİLLİ GÖRÜŞTÜR. SAADET PARTİSİDİR’’ dedi.