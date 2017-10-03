Çayırova Gine Yardım Ellini Uzattı

İlçenin daha yaşanılabilir bir kent kimliği kazanması için gece gündüz çalışan Çayırova Belediyesi, rutin belediyecilik hizmetlerinin yanı sıra sosyal, kültürel ve sportif alanlarda yapmış olduğu dev yatırımlarla dikkat çekerken ilçede bulunan hasta, yaşlı ve bakıma muhtaç vatandaşları ihmal etmiyor. Sosyal belediyeciliğin en güzel yansıması olan projeleri hayata geçiren ve birçok kuruluşa örnek olan Çayırova Belediyesi, Engelli Koordinasyon Merkezi ile ihtiyaç sahibi hastalara mekanizmalı hasta yatağı ve tekerlekli sandalye temin etmeye devam ediyor. Bu çerçevede yıl içerisinde 32 vatandaşa mekanizmalı hasta yatağı ve 26 vatandaşa tekerlekli sandalye temin eden Çayırova Belediyesi, EKM biriminin kuruluşundan itibaren 315 ihtiyaç sahibi hastaya mekanizmalı yatak ve 180 hastaya tekerlekli sandalye temin etti.