banner212
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Çayırova Gine Yardım Ellini Uzattı

Çayırova Belediyesi Engelli ve Hasta Vatandaşlara Yardım Elini Uzatmaya Devam Ediyor

Çayırova Gine Yardım Ellini Uzattı

03 Ekim 2017 Salı 14:31

İlçenin daha yaşanılabilir bir kent kimliği kazanması için gece gündüz çalışan Çayırova Belediyesi, rutin belediyecilik hizmetlerinin yanı sıra sosyal, kültürel ve sportif alanlarda yapmış olduğu dev yatırımlarla dikkat çekerken ilçede bulunan hasta, yaşlı ve bakıma muhtaç vatandaşları ihmal etmiyor. Sosyal belediyeciliğin en güzel yansıması olan projeleri hayata geçiren ve birçok kuruluşa örnek olan Çayırova Belediyesi, Engelli Koordinasyon Merkezi ile ihtiyaç sahibi hastalara mekanizmalı hasta yatağı ve tekerlekli sandalye temin etmeye devam ediyor. Bu çerçevede yıl içerisinde 32 vatandaşa mekanizmalı hasta yatağı ve 26 vatandaşa tekerlekli sandalye temin eden Çayırova Belediyesi, EKM biriminin kuruluşundan itibaren 315 ihtiyaç sahibi hastaya mekanizmalı yatak ve 180 hastaya tekerlekli sandalye temin etti. 

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
Gebzenin Kardeş Şehri Issık Gölde Çin Planı Gebzenin Kardeş Şehri...
Türk Konseyi ile İpek Yolu gezisi Türk Konseyi ile...
Miraç Kandili ve 23 Nisan Bayramı Miraç Kandili ve...
23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı ve Sakarya Meydan Muharebeleri 23 Nisan Ulusal Egemenlik...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Kaçak atık döken firmaya 5 bin TL ceza! Kaçak atık döken firmaya 5 bin TL ceza!
Reklamlar Değerlediriliyor Reklamlar Değerlediriliyor
10.000 Öğrencisiyle Eğitimlerine Başladı 10.000 Öğrencisiyle Eğitimlerine Başladı
GELECEĞİN LİDERLERİNE TECRÜBE DERSİ GELECEĞİN LİDERLERİNE TECRÜBE DERSİ
Açıköğretim sınavlarında yeni dönem Açıköğretim sınavlarında yeni dönem
Su'daki kimyasal oranı Su'daki kimyasal oranı
Yukarı Çık

banner149

Kaçak atık döken firmaya 5 bin TL ceza!
Gebze'de bir alana atıklarını döken firmaya 5 bin TL ceza kesildi.

Haberi Oku