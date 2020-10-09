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Çayırova Halkına Hızlı Ve Kolay Hizmet

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, vatandaşların daha hızlı ve kolay hizmet alabilmesi için çalışmalarına bir yenisi daha ekledi.

Çayırova Halkına Hızlı Ve Kolay Hizmet

09 Ekim 2020 Cuma 15:10

 Belediye, kaymakamlıkta emlak servisi ek hizmet birimi açtı

 

Çayırıova Kaymakamlığı’nın giriş katına Emlak Servisi ek hizmet birimini hizmete açan Çayırova Belediyesi, tapu öncesi ve sonrası işlemlerde vatandaşların belediye gidip, gelmemesi ve yerinde hizmet alabilmesi için önemli bir hizmeti daha hayata geçirdi. Mali Hizmet Müdürlüğüne bağlı emlak servisi ek hizmet birimi Çayırova Hükümet konağındaki tapu müdürlüğünün karşısında faaliyete başladı. İlçe halkının, belediye binasındaki emlak servisinde gerçekleştirdiği tüm işlemleri yapabileceği ek hizmet biriminde bir vezne ile iki banko personeli çalışıyor. Nakit ve kredi kartı ile vergi tahsilatı, belediye gelirleri tahsilatı, emlak beyanı, satış öncesi ve sonrası işlemler, rayiç değerleri, elektrik, su doğalgaz evrakları işlemlerinin yapıldığı hizmet birimi, tapuda işi olan vatandaşlara belediye gitmeden hizmet almaları için büyük kolaylık sağlıyor.

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Emlak Servisi ek hizmet biriminde incelemelerde bulundu. Vatandaşları mutlu ve memnun etmek için çalıştıklarını ifade eden Çiftçi, ilçe halkımızın daha kolay ve hızlı bir şekilde hizmet alabilmesi için çözümler üretmeye devam edeceklerini söyledi.



 

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