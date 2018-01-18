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Çayırova Kent Meydanına Kavuşuyor

Çayırova Belediyesi’nin en önemli yatırımlarından biri olmaya aday olan Kent Meydanı için proje çalışmaları tamamlandı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile birlikte hayata geçecek projeye kısa bir süre sonra ilk kazma vurulacak.

Çayırova Kent Meydanına Kavuşuyor

18 Ocak 2018 Perşembe 15:06

 
Kent Meydanı; 1250 Araçlık Otoparkıyla Park Sorununu da Çözüyor

 Çayırova’nın 4K ile formüle ettiği vizyon projeleri hamlesinde son adım olan Kent Meydanı için hazırlıklar tamamlandı. Yaklaşık 30 dönüm alanda yapılan etüt çalışmaları sonrasında şekillenen projede 35 gayrimenkul de kamulaştırma çalışmaları yapıldı. Kent Meydanı 4 Mahallenin birleştiği merkezi noktada hem meydan hem de park sorununu çözecek. Çayırova’nın gelmiş geçmiş en büyük projelerinden biri olarak hayat bulacak olan yatırımın alanında bulunan 2 okul içinde hazırlıklar tamamlandı.

 30 Dönümlük Dev Meydan

 İçerisinde modern ve büyük bir caminin yer alacağı meydan projesinde, 1000 araçlık kapalı otopark, açık ve kapalı alışveriş alanları, etkinlik alanları, dinlenme ve hobi alanları, sosyal, kültürel, sanat ve spor merkezleri bulunacak. Ayrıca 4 mahallenin kesişimi noktasında yer alacak meydan projesi ilçenin adeta kalbi işlevi görerek şehre nefes aldıracak.

 Okullar Kademeli Olarak Taşınacak

 Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile iş birliği içerisinde Kent Meydanı Projesinin yapım aşamasına geçeceklerini dile getiren başkan Demirci, proje alanında bulunan Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi’ni ilk etapta Atatürk Mahallesi’ndeki Aşıklar Tepesinde yeni yapılan okullara taşıyacaklarını, yine alan içerisinde bulunan Mehmet Akif İlkokulu’nun ise 24 Kasım Ortaokulu yanında yapılacak yeni okulun bitimi ile taşınacağını belirtti.

 Bu çerçevede İlkokulun 2018-2019 eğitim öğretim dönemine kadar yerinde kalacağını söyleyen Demirci, vatandaşların bu konudaki merakını da gidermiş oldu. Lise bölümünün 2017-2018 eğitim öğretim döneminin ikinci yarısında yeni okullarına taşınacağını aktaran Demirci, İlkokul noktasında da kısa süre sonra 24 Kasım Ortaokulu yanında yeni okulun inşaatına kısa sürede başlayacaklarını ve projeyi 2018-2019 eğitim öğretim dönemi öncesinde tamamlayacaklarını söyledi.

 

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