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Çayırova Kurban Bayramına Hazır

Yaklaşan Kurban Bayramının ilçede sağlıklı ve huzurlu bir ortamda geçirilmesi amacıyla bir dizi önlem alan Çayırova Belediyesi, başta Temizlik İşleri ve Zabıta ekipleri olmak üzere belediye birimleri bayram boyunca 7/24 hizmet verecek. Yapılan rutin temizlik çalışmalarını her zamankinden daha fazla attıran belediye, şehir içerisinde tatlı, unlu mamulleri, pastane ve fırınlarda denetimlerini arttırdı.

Çayırova Kurban Bayramına Hazır

03 Ağustos 2018 Cuma 16:06

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Tüm İbadethaneler Bayram Öncesinde Pırıl Pırıl

Vatandaşların huzurlu, mutlu ve güven içinde bir bayram geçirmeleri için tüm önlemleri alan Çayırova Belediyesi, bayram boyunca görev alacak personelden yer düzenlemesine ve kurban kesim yerlerine yönelik çalışmalarını da bitirdi. Kurban Bayramı öncesi ilçe genelinde bütün camilerin avluları Temizlik İşleri Birimi ekiplerince yıkanırken, cami temizleme ekipleri bayram öncesi çalışmalarını arttırdı. Ayrıca çevre kirliliğinin önüne geçmek amacıyla bayram süresince kurban kesimi esnasında oluşan atıkların temizliği için özel ekipler oluşturuldu.

Bayram Boyunca Belediye 7/24 Hizmet Verecek

Akse Mahallesi kapalı semt pazarını Kurban kesim alanı olarak belirleyen Çayırova Belediyesi, Bayramın 1'inci ve 2'nci günlerinde veteriner hekim kontrolünde kurban kesim hizmeti verecek. Belediye, Bayramda kaçan firari kurbanlıklar için bayrama özel 'Hayvan Yakalama Timi' oluşturarak vatandaşlara ücretsiz hizmet verecek. Kurbanlıklarını elinden kaçıran vatandaşlar 0533 737 93 33 numaralı Whatsapp ihbar hattından yardım alabilecekler. Belirlenen kurban kesim alanlarının dışında özel mülkiyetlerde kesim yapacak olan vatandaşlar için kuralları internet sitesinde duyuran belediye yetkilileri çevre temizliği ve halk sağlığı açısından vatandaşların kesim kurallarına uyması gerektiğini vurgulayarak kurallara uymayanlar hakkında gerekli idari yaptırımların uygulanacağını hatırlattılar.


Mezarlıklarda Hummalı Çalışma

Bayram öncesi ve bayramda en çok ziyaret edilen yerler arasında bulunan mezarlıklarda da gerekli önlemler alan belediye, Çayırova ve Şekerpınar mezarlıklarında yabani ot temizliği ve budama çalışması gerçekleştiriyor. İlçe halkının Bayramda mezarlık ziyaretlerini daha rahat yapabilmeleri için gerçekleştirilen çalışmaların yanı sıra bayram boyunca mezarlıklar üzerine çiçek dikimi de gerçekleştirilecek.

 

 

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