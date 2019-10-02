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Çayırova meclisi toplandı

Çayırova Belediyesi Ekim ayı meclis toplantısının birinci birleşimi Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi başkanlığında meclis toplantı salonunda gerçekleşti. Bir önceki meclis karar özetlerinin oy birliği ile kabul edildiği toplantıda meclis üyelerinin gündem dışı konuşmalarından sonra gündem maddeleri görüşüldü.

Çayırova meclisi toplandı

02 Ekim 2019 Çarşamba 09:23

Mülkiyeti belediyeye ait hisse satışlarında uygulanacak taksit sayısının 48 ay olarak belirlenmesine yönelik 01/07/2012 Tarih ve 2012/49 sayılı meclis kararının revize edilmesi ile ilgili hukuk dilekçe ve tetkik komisyonunun süre uzatma talebi oy birliği ile kabul edildi.

Özgürlük Mahallesi İstiklal Caddesi Üzerinde bulunan Rahman Güler Parkı’nın adı 15 Temmuz Özgürlük Parkı, Akse Mahallesi 479. Sokakta bulunan parka Akse Huzur Parkı,  Cumhuriyet Mahallesi Doğa sokakta bulunan parka Doğa Çocuk Parkı,  Cumhuriyet Mahallesi Ege sokakta bulunan parka Ege Çocuk Parkı ve Şekerpınar mahallesi Eymen sokakta bulunan parka Hazarfen Ahmet Çelebi Parkı adı verilmesi  kararlaştırıldı.

Bazı müdürlüklere ait görev ve çalışma yönetmeliklerinde revize yapılması, Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayi ve Tic. A.Ş.’nin belediyeye 27+1 kişilik otobüs hibesi ile ilgili belediye başkanına protokol yetkisi yapma verilmesi, Yenimahalle 5114/4 sokakta kurulan Çarşamba pazarındaki esnaftan 2019 yılında alınacak pazar yeri işgal harcı  m2 birim fiyatının 1.85 olarak belirlenmesi oy birliği ile kabul edildi.

Gündemin 6,7,8,9 ve 10.’uncu  maddeleri olan 2020 mali yılı performans programı,  belediyenin 2019– 2024 yılları arasını kapsayan stratejik plan,  2020 mali yılı bütçe kararnamesi, 2020 mali yılı vergi, resim, harç ve katılma payı dışındaki hizmet karşılığı alınacak ücret ve tarifeleri ile 2020 yılı gelir ve gider bütçesinin görüşülmesi maddeleri oy birliği ile plan bütçe komisyonuna havale edildi.

Ekim ayı meclis toplantısının ikinci birleşimi 9 Ekim Çarşamba günü saat 15.00’de yapılacak.


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