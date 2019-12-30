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Çayırova Mehmet Akif Ersoy’u unutmadı

Çayırova Belediyesi, Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy’u vefatının 83. yıl dönümünde andı.

Çayırova Mehmet Akif Ersoy'u unutmadı

30 Aralık 2019 Pazartesi 13:58

Bilgievleri ve çocuk kulüplerinin Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezinde düzenlediği ve Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un şiirleri seslendirildi.

Programda bir konuşma yapan Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, İstiklal şairimiz Mehmet Akif Ersoy’u anmak için bir araya geldiklerini belirterek, Milli Şairimizin vatan ve millet sevgini anlamak için milyonlarca kitap yerine istiklal marşını okumanın yeterli olacağını söyledi. Milli Şairimizi Rahmet ve minnetle yad ettiğini ifade eden Başkan Çiftçi,” Hem kendimiz hem de çocuklarımızı Mehmet Akif Ersoy’u anlayarak ve anlatarak geleceğe hazırlamalıyız. ”dedi

Gençlik Merkezi öğrencileri ve çocuk korosunun hazırlamış olduğu müzik dinletisi ve seslendirilen birbirinden güzel eserlerle devam eden program, öğrencilerin hazırlamış oldukları drama ve Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy’un hayatının anlatıldığı tiyatro gösterisiyle devam etti. Duygu yüklü anların yaşandığı gösteride Milli Mücadele ruhuna ömrünü feda eden merhum Mehmet Akif'in Vatan ve Milet idealleri uğrunda yaşadıklarını kesitler halinde sunan öğrenciler büyük alkış aldı. Programa Belediye Başkan Yardımcıları, meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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