Çayırova muhteşem başladı 5-2 Çayırovaspor sahasında ağırladığı Bozüyük Vitraspor’u 5 golle geçti. Karşılaşmada yeşil siyahlı ekibin gollerini Ender (2) Mustafa, Ufuk ve Serhat kaydetti. Karşılaşmaya çok hızlı başlayan Çayırovaspor daha maçın 3. Dakikasında net bir pozisyon yakaldı.

22 Ocak 2017 Pazar 17:41