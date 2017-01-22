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Çayırova muhteşem başladı 5-2

Çayırovaspor sahasında ağırladığı Bozüyük Vitraspor’u 5 golle geçti. Karşılaşmada yeşil siyahlı ekibin gollerini Ender (2) Mustafa, Ufuk ve Serhat kaydetti. Karşılaşmaya çok hızlı başlayan Çayırovaspor daha maçın 3. Dakikasında net bir pozisyon yakaldı.

Çayırova muhteşem başladı 5-2

22 Ocak 2017 Pazar 17:41

Topu altı pas içinde Vitraspor kalecisinin kucağına nişanlayan Ender 3 dakika sonra maçın 6. Dakikasında bu kez affetmedi. Sol kanattan gelen topa iyi yükselen Ender düzgün bir vuruşla takımını öne geçirirken 12.dakikada bu kez Oğuzhan’ın pasını ağlarla buluşturarak farkı artırdı. Karşılaşmada dakikalar 32’yi gösterirken Mustafa topla beraber ağlarla kucaklaştı ancak Mustafa attığı golün sevincini sadece 1 dakika yaşadı. Daha önce hakeme itirazdan sarı kart gören Mustafa’yı maçın orta hakemi topsuz alanda rakibine sert müdahale etmekten kırmızı kartla oyundan attı. Bozüyük Vitraspor Uğur’un ayağından bulduğu gol ile soyunma odasına 3-1 mağlup ama ümitle girdi. İkinci yarıya önce beraberlik sonra galibiyet için çıkan konuk ekip daha baskılı başladı. Bu baskısının sonucunu Oğuzhan’ın ayağından 60.dakikada bir gol daha bularak daha da ümitlenen B.Vitraspor 90 dakika sonuna kadar top kontrolünde üstün bir oyun sergiledi. Ancak kontrataklarla Çayırovaspor  rakip kalede Ufuk, Tayfun, Halim ile pozisyonlar da yakaladı. Maçın orta hakemi uzatma süresini gösterirken Ufuk ceza sahasına girdiğinde sadece karşısında kaleci vardı. Düzgün bir vuruşla farkı artıran Ufuk’un ardından Serhat sahneye çıktı ve maçın skorunu tayin etti. 
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Çayırova Muhteşem Başladı 5-2
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