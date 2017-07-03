Çayırova Özgürlük Caddesi şekilleniyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çayırova’da önemli caddelerden biri olan Özgürlük Caddesi’ni yeniliyor. Şekerpınar’da yer alan cadde TEM bağlantı yoluna OSB’lerden gelen araçların ulaşım sağladığı bir cadde özelliği taşıyor. Bin 658 metre uzunluğundaki cadde 2 çarpı 2 duble yol olacak.

ÖNEMLİ BİR GÜZERGAH

Büyükşehir Belediyesi, Şekerpınar TEM bağlantı yolundan ilçenin kuzeyi ve İstanbul’a ulaşım sağlamada önemli bir güzergah olan Özgürlük Caddesi’ndeki çalışmalarını titizlikle sürdürüyor. Bu kapsamda caddenin 950 metrelik bölümüne asfalt yapıldı. Geriye kalan kısımda kavşak ve kolları ile anayolun çoğunluğundaki asfalt çalışması tamamlandı.

30 METRE GENİŞLİĞİNDE

Caddenin kaldırımları baskı beton şeklinde yapılıyor. 30 metre genişliğinde yapılan cadde aydınlatma direkleriyle ışıklandırılacak. Yola 10 santimetre bitümlü temel malzeme, 9 santimetre binder, 6 santimetre aşınma asfaltı serilecek.

24 BİN METRE KÜP KAZI YAPILDI

Bugüne kadar proje kapsamında 24 bin metreküp kazı çalışması gerçekleştirildi. Caddeye 5 bin 300 ton pmt, 2 bin 900 ton bitümlü temel, 3 bin 200 ton da binder tabakası serildi.