Seçmenleri parti bayraklarıyla etkileyerek çalışmalara başlayan AK Genç Çayırova Fatih Caddesi’nde bulunan teşkilat binasını seçim kapsamında süslemeyi de ihmal etmedi. AK Parti Çayırova İlçe Gençlik Kolları Başkanı İbrahim Güler, seçimlerden başarı ile çıkabilmek adına Çayırova teşkilatları olarak ellerinden gelen her çabayı gösterdiklerini söyledi. Başkan Güler, “Biz AK Parti teşkilatları olarak bu seçime diğer partilere göre daha şanslı bir biçimde giriyoruz, çünkü bizim 16 yıldır kendini halkına ispatlamış, sevilen ve desteklenen bir adayımız var.
SAHA ÇALIŞMALARIMIZ DEVAM EDİYOR
Çayırova teşkilatı süsledi!
24 Haziran’daki seçimlerde parti teşkilatları çalışmalarına hız verdi. Partiler, seçim bürolarını süsleyerek seçime hazırlanıyorlar.
Seçmenleri parti bayraklarıyla etkileyerek çalışmalara başlayan AK Genç Çayırova Fatih Caddesi’nde bulunan teşkilat binasını seçim kapsamında süslemeyi de ihmal etmedi. AK Parti Çayırova İlçe Gençlik Kolları Başkanı İbrahim Güler, seçimlerden başarı ile çıkabilmek adına Çayırova teşkilatları olarak ellerinden gelen her çabayı gösterdiklerini söyledi. Başkan Güler, “Biz AK Parti teşkilatları olarak bu seçime diğer partilere göre daha şanslı bir biçimde giriyoruz, çünkü bizim 16 yıldır kendini halkına ispatlamış, sevilen ve desteklenen bir adayımız var.