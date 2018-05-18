Çayırova teşkilatı süsledi!

Seçmenleri parti bayraklarıyla etkileyerek çalışmalara başlayan AK Genç Çayırova Fatih Caddesi’nde bulunan teşkilat binasını seçim kapsamında süslemeyi de ihmal etmedi. AK Parti Çayırova İlçe Gençlik Kolları Başkanı İbrahim Güler, seçimlerden başarı ile çıkabilmek adına Çayırova teşkilatları olarak ellerinden gelen her çabayı gösterdiklerini söyledi. Başkan Güler, “Biz AK Parti teşkilatları olarak bu seçime diğer partilere göre daha şanslı bir biçimde giriyoruz, çünkü bizim 16 yıldır kendini halkına ispatlamış, sevilen ve desteklenen bir adayımız var.



SAHA ÇALIŞMALARIMIZ DEVAM EDİYOR

Teşkilatlar olarak bizim üzerimize düşen ise disiplinimizi bozmadan her seçimde olduğu gibi bu seçimde de elimizden gelen her şeyi yapmak. İlçe teşkilatlarımızla birlikte şehrin tüm noktalarına ulaşıp, halkımızın desteğini adayımız Sayın Erdoğan’a yöneltmeye çalışıyoruz. Seçim çalışmalarımız kapsamında saha çalışmalarımız sürüyor. Halkımıza Yeni Türkiye anlayışımızı ve içinde bulunduğumuz tarihi seçim sürecinin önemini anlatıyoruz. 24 Haziran günü ilk turda adayımız Recep Tayyip Erdoğan’ı çıkaracağımıza ve açtığı yolda ekonomisi, yönetim anlayışı ve demokrasisi ile dünyanın örnek alacağı Yeni Türkiye’yi hep birlikte kuracağımıza inanıyorum.” Dedi.