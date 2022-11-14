GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Çayırova Turgut Özal Köprüsü’nde Trafik Yoğunluğu Tarih Olacak

Alternatif çözümlerle kent içi trafiğini rahatlatan Büyükşehir, Çayırova’da projelendirdiği “Turgut Özal Köprüsü İkileme ve Yol Yapım” işinde sona geliyor

Çayırova Turgut Özal Köprüsü'nde Trafik Yoğunluğu Tarih Olacak

14 Kasım 2022 Pazartesi 14:23



 


 

İnşa ettiği köprü, yol ve kavşaklar ile kent trafiğine nefes aldıran Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yeni ulaşım ağları açmaya devam ediyor. Bu bağlamda Büyükşehir, Çayırova ilçesinde TEM Bağlantı Yolu üzerinde yer alan “Turgut Özal Köprüsü İkileme ve Yol Yapım” işinde sona doğru yaklaşıyor. Köprü üzerindeki araç yığılmalarının önüne geçecek olan projede daha önce ilave köprünün üç ayağının üzerine 32 metre uzunluğunda 20 adet kiriş yerleştirilmişti. Kiriş montajından sonra zemine tabliye betonu döken ve izolasyon imalatı yapan ekipler, diğer işlerde de önemli bir mesafe kat etti.

 

İLAVE KÖPRÜYE 75 TON ASFALT SERİLDİ

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’nın kontrolünde devam eden çalışmalarda son olarak ilave köprünün asfalt serimi gerçekleştirildi. Bu kapsamda 65 metre metre uzunluğunda, 10.75 metre genişliğinde olan köprünün zeminine 75 ton aşınma tabakası asfaltı serildi. Ekipler önümüzdeki günlerde oto korkuluğu, yaya korkuluğu ve antivandalizm çit sistemleri imalatlarını yapacak.

 

3 CADDEDE YOLLAR GENİŞLİYOR

Proje kapsamında genişlemesi planlanan Turgut Özal Caddesi, Tuna Caddesi, Namık Kemal Caddesi’nde ise altyapı ve üst yapı çalışmaları devam ediyor. 

2x2 yol haline getirilecek olan ve bu kapsamda bağlantı yolları ve kavşakları yenilenen caddeler, ilave köprü ile Çayırova ilçesine giriş-çıkış ulaşımını daha da kolaylaştıracak. Proje tamamlandığında, Turgut Özal Caddesi’nde İstanbul-Kocaeli il sınırını birbirinden ayıran yol, otoban üzerinden yeni ilave köprü ile geçilerek yeniden Turgut Özal Caddesi’ne bağlanacak.

 

673,5 METREKÜP BETON VE 175 TON NERVÜRLÜ DEMİR

İki şeritli olarak planlanan Turgut Özal Köprüsü İkileme ve Yol Yapım işinde 2 bin 195 metre 2x2 bölünmüş yol, 284 metre 1x1 yol, 64.70 metre uzunluğunda, 10.75 metre genişliğinde açıklıklı köprü inşa edildi. Projenin yapımında 673,5 metreküp beton ve 175 ton nervürlü demir kullanıldı.

 






Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
YOZGATLILAR FEDERASYONU’NDAN DOĞU’YA KİTAP DESETĞİ YOZGATLILAR FEDERASYONU’NDAN DOĞU’YA KİTAP DESETĞİ
BİK, internet haber sitelerinin temsilcileriyle görüşmelere başladı BİK, internet haber sitelerinin temsilcileriyle görüşmelere...
Darıca Okul Yolu Caddesinde Yaya Üstgeçidinin Tabliye Montajı Yapıldı Darıca Okul Yolu Caddesinde Yaya Üstgeçidinin Tabliye...
Darıca Belediyesi, Sporcuların Psikolojik Gelişimine Destek Veriyor Darıca Belediyesi, Sporcuların Psikolojik Gelişimine...
“Tahir Başkanıma duacıyım” “Tahir Başkanıma duacıyım”
Büyükşehir’de Aylık Koordinasyon Toplantısı Büyükşehir’de Aylık Koordinasyon Toplantısı
Yukarı Çık

banner375

banner379

banner376

banner377

YOZGATLILAR FEDERASYONU’NDAN DOĞU’YA KİTAP...
Yaptığı önemli sosyal projelerle gündemde ki yerini her daim koruyan Kocaeli Yozgatlılar Federasyonu, yine...

Haberi Oku