Çayırova Turgut Özal Köprüsü’nde Trafik Yoğunluğu Tarih Olacak

İnşa ettiği köprü, yol ve kavşaklar ile kent trafiğine nefes aldıran Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yeni ulaşım ağları açmaya devam ediyor. Bu bağlamda Büyükşehir, Çayırova ilçesinde TEM Bağlantı Yolu üzerinde yer alan “Turgut Özal Köprüsü İkileme ve Yol Yapım” işinde sona doğru yaklaşıyor. Köprü üzerindeki araç yığılmalarının önüne geçecek olan projede daha önce ilave köprünün üç ayağının üzerine 32 metre uzunluğunda 20 adet kiriş yerleştirilmişti. Kiriş montajından sonra zemine tabliye betonu döken ve izolasyon imalatı yapan ekipler, diğer işlerde de önemli bir mesafe kat etti.

İLAVE KÖPRÜYE 75 TON ASFALT SERİLDİ

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’nın kontrolünde devam eden çalışmalarda son olarak ilave köprünün asfalt serimi gerçekleştirildi. Bu kapsamda 65 metre metre uzunluğunda, 10.75 metre genişliğinde olan köprünün zeminine 75 ton aşınma tabakası asfaltı serildi. Ekipler önümüzdeki günlerde oto korkuluğu, yaya korkuluğu ve antivandalizm çit sistemleri imalatlarını yapacak.

3 CADDEDE YOLLAR GENİŞLİYOR

Proje kapsamında genişlemesi planlanan Turgut Özal Caddesi, Tuna Caddesi, Namık Kemal Caddesi’nde ise altyapı ve üst yapı çalışmaları devam ediyor.

2x2 yol haline getirilecek olan ve bu kapsamda bağlantı yolları ve kavşakları yenilenen caddeler, ilave köprü ile Çayırova ilçesine giriş-çıkış ulaşımını daha da kolaylaştıracak. Proje tamamlandığında, Turgut Özal Caddesi’nde İstanbul-Kocaeli il sınırını birbirinden ayıran yol, otoban üzerinden yeni ilave köprü ile geçilerek yeniden Turgut Özal Caddesi’ne bağlanacak.

673,5 METREKÜP BETON VE 175 TON NERVÜRLÜ DEMİR

İki şeritli olarak planlanan Turgut Özal Köprüsü İkileme ve Yol Yapım işinde 2 bin 195 metre 2x2 bölünmüş yol, 284 metre 1x1 yol, 64.70 metre uzunluğunda, 10.75 metre genişliğinde açıklıklı köprü inşa edildi. Projenin yapımında 673,5 metreküp beton ve 175 ton nervürlü demir kullanıldı.















