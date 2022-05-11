Çayırova Turgut Özal’a kardeş köprü

Kent genelinde yeni yollar ve köprüler inşa ederek vatandaşların hayatına değer katan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, alternatif çözümlerle kent içi trafiğini rahatlatacak ulaşım projelerine devam ediyor. Bu bağlamda Büyükşehir, servis ve toplu taşıma esnafının talepleri doğrultusunda Çayırova TEM bağlantı yolu üzerinde yer alan Turgut Özal Köprüsü’ne ilave köprü inşa edecek. Bölgede yaşayan vatandaşların ve esnafın taleplerini geri çevirmeyen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın bir süre önce proje alanında incelemelerde bulunmuş ve ilave köprü projesinin ilçeye giriş çıkışlarda kolaylık sağlayacağını ifade etmişti.





İLK KAZMA VURULDU

Başkan Büyükakın’ın talimatları doğrultusunda Çayırova TEM bağlantı yolu üzerinde yer alan Turgut Özal Köprüsüne ilave olarak yapılacak İkileme ve Yol Yapım işinde ilk kazma vuruldu. Buna göre Turgut Özal Caddesi’nde İstanbul-Kocaeli il sınırını birbirinden ayıran yol, otoban üzerinden yeni köprü ile geçilerek yeniden Turgut Özal Caddesi’ne bağlanacak ve böylelikle köprü üzerindeki araç yığılmalarının önüne geçilerek hızlı bir trafik akışı sağlanacak.





3 CADDEDE YOLLAR GENİŞLİYOR







Proje kapsamında mevcut caddeler Turgut Özal Caddesi, Tuna Caddesi, Namık Kemal Caddesi genişletilerek 2x2 yol haline getirilecek ve bu kapsamda bağlantı yolları ve kavşaklar yenilecek. Yapılacak ilave köprü ile Çayırova ilçesine giriş-çıkış ulaşımı kolaylaşacağı gibi TEM bağlantı yolunun doğu ve batı bölgesindeki sanayi alanları ve bölge halkı da konforlu ve daha güvenli ulaşıma kavuşmuş olacak.





KARDEŞ KÖPRÜ 65 M UZUNLUĞUNDA