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Çayırova Tuzla Arası Yolculuk Daha Güvenli Olacak

Çayırova ile Tuzla arasına TEM bağlantı yolu üzerinden yapılacak olan köprüyle ulaşım daha konforlu, güvenli ve hızlı olacak .

Çayırova Tuzla Arası Yolculuk Daha Güvenli Olacak

20 Temmuz 2018 Cuma 11:15

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Büyükşehir Belediyesi ilçelerde yaşayan vatandaşların hayatlarını ve ulaşımlarını kolaylaştırıyor. Çayırova ilçesi Yeni Mahalle ile Tuzla Şifa Mahallesi, TEM bağlantı yolu üzerine yapılacak olan köprüyle birbirine bağlanacak. 12 milyon 712 bin TL’ye mal olacak olan köprüyle Çayırova ve Tuzla arası ulaşımın daha konforlu, güvenli ve akıcı bir hale gelmesi amaçlanıyor.  

 

TEM BAĞLANTI YOLU ÜZERİNE KÖPRÜ 

Yapımına başlanan köprüyle D-100’den TEM girişine bağlantı sağlayan yolun üzerinden Yeni Mahalle ile Şifa Mahallesi birbirine bağlanıyor. Proje kapsamında 23 bin 350 metreküp kazı, 11 bin 725 ton sıcak asfalt serilecek.  650 metreküp toprakarme panel imalatının yapılacağı çalışmada 4 bin 615 metreküp beton 675 ton nervürlü donatı çeliği, 70 adet fore kazık imalatı, bin 400 ton prefabrik kiriş imalatı, 25 metre uzunluğunda menfez, bin 475 metre drenflex boru, 2 bin 29 metre yağmursuyu ve kanalizasyon imalat işleri yapılacak.  

 

90 METRE UZUNLUĞUNDA KÖPRÜ

TEM bağlantı yolu üzerinde yapılacak olan köprü, 4 açıklıklı ve 90 metre uzunluğunda olacak. Çayırova Tuzla arasındaki geçişlerin daha güvenli ve hızlı hala getirecek olan köprü, 2x1 şeritli olacak şekilde inşa edilecek. Ayrıca proje kapsamında betonarme ve taş duvar imalatları da yapılacak.

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GüvenlikYolculukTuzlaçayırova
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