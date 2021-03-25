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Çayırova üst geçidi güney kısmı 15 gün kapalı

Çayırova Üstgeçidi’nin güney kısmında bulunan yürüyen merdivenler bakım-onarım çalışması nedeniyle 15 gün süreyle kapalı olacak.

Çayırova üst geçidi güney kısmı 15 gün kapalı

25 Mart 2021 Perşembe 14:28

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin kent genelindeki üst geçitlerde merdiven ve asansörlerin periyodik bakım ve onarım çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamında Çayırova üst geçidinin güney kısmında bulunan yürüyen merdivenlerde bakım çalışması yapılacak. Çalışmalar nedeniyle üst geçidin güney kısmındaki merdivenler 25 Mart Perşembe gününden itibaren 15 gün boyunca kullanıma kapatılacak.

 

TÜM İLÇELERDEKİ YÜRÜYEN MERDİVENLERİN BAKIMI YAPILIYOR

Büyükşehir Yapı Kontrol Dairesi Başkanlığı Enerji, Aydınlatma ve Mekanik İşler Şube Müdürlüğü ekipleri vatandaşların güvenli ve konforlu bir şekilde yürüyen merdiven ve asansörleri kullanabilmesi amacıyla Kocaeli genelindeki bütün ilçelerde yürüyen merdivenlerin periyodik bakımlarını yapıyor.

 

16 ADET YÜRÜYEN MERDİVEN

Yürüyen merdivenlerin modernizasyon kapsamında Turgut Özal, Adnan Menderes, Mimar Sinan ve Çayırova üst geçitlerinde bulunan 16 adet yürüyen merdivenin vatandaşlara daha konforlu hizmet vermesi için bütün güvenlik donanımlarının ve mekanik aksamlarının yenilenmesi Büyükşehir Belediyesi tarafından planlandı.

 

PERİYODİK BAKIMLARI YAPILIYOR

Yürüyen merdiven periyodik bakım ve onarımları, ilgili yönetmelikler doğrultusunda yapılıyor. Aylık periyodik bakımların yanı sıra yürüyen merdiven ve asansörlerde çıkabilecek arızalara da müdahale ve onarım hizmeti Enerji Aydınlatma ve Mekanik İşler Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülüyor. Böylece tüm yürüyen merdiven ve asansörlerin sunduğu hizmet kalitesi artırılmakla beraber vatandaşlar bu hizmetten sorunsuz olarak faydalanmış oluyor.

 

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