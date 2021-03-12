Çayırova Ve Darıca'da Yol Konforu Arttırılacak

Darıca ve Çayırova ilçelerinde yol konforunun arttırılması için “Çayırova ve Darıca İlçelerinde (2021 Yılı) Yol Bakım, Onarım ve Yapım İşi” ihalesi gerçekleştirildi.





Her yılda olduğu gibi şehir genelindeki ulaşım projelerine önem veren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların yollarda rahat bir şekilde seyahat etmesini sağlıyor. Hem yeni yolların yapılması hem de var olan yolların onarım ve bakımı için “Çayırova ve Darıca ilçelerinde (2021 Yılı) Yol Bakım, Onarım ve Yapım İşi” ihalesi gerçekleştirildi.

34 BİN 500 TON ASFALT KULLANILACAK

2021 yılı iş takvimi kapsamında, Fen İşleri Daire Başkanlığı bünyesinde Darıca ve Çayırova ilçelerindeki yol bakım ve onarım işlerinde toplamda 20 bin metrekare parke kullanılacak. İhale kapsamında 34 bin 500 ton asfalt, 7 bin 500 ton asfalt yama, 17 bin metre bordür, 5 bin metrekare yol çizgisi ve muhtelif tamirat işleri de malzeme kullanımı gerçekleştirilecek.

İHALEYE TEKLİF VEREN FİRMALAR

Gündoğuran İnşaat 14 milyon 589 bin 824 TL Kar Asfalt 14 milyon 772 bin 3 TL Seven İnşaat 15 milyon 131 bin 769 TL Özyol Yapı 15 milyon 458 bin 214 TL Simge Mat 15 milyon 876 bin 898 TL 50 Kuruş Yağışan İnşaat 15 milyon 878 bin 826 TL Emay Mimarlık 15 milyon 895 bin 826 TL Kozlu İnşaat 16 milyon 163 bin 860 TL Emiroğlu Yatırım 16 milyon 492 bin 736 TL Tuner Yol Asfalt 16 milyon 949 bin 670 TL Semih Atik 17 milyon 306 bin 912 TL Fıratoğlu İnşaat 17 milyon 666 bin 230 TL Metafor İnşaat 18 milyon 440 bin 139 TL







