Çayırova Ve Darıca'da Yol Konforu Arttırılacak

Her yılda olduğu gibi şehir genelindeki ulaşım projelerine önem veren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların yollarda rahat bir şekilde seyahat etmesini sağlıyor. Hem yeni yolların yapılması hem de var olan yolların onarım ve bakımı için “Çayırova ve Darıca ilçelerinde (2021 Yılı) Yol Bakım, Onarım ve Yapım İşi” ihalesi gerçekleştirildi.
34 BİN 500 TON ASFALT KULLANILACAK
2021 yılı iş takvimi kapsamında, Fen İşleri Daire Başkanlığı bünyesinde Darıca ve Çayırova ilçelerindeki yol bakım ve onarım işlerinde toplamda 20 bin metrekare parke kullanılacak. İhale kapsamında 34 bin 500 ton asfalt, 7 bin 500 ton asfalt yama, 17 bin metre bordür, 5 bin metrekare yol çizgisi ve muhtelif tamirat işleri de malzeme kullanımı gerçekleştirilecek.
İHALEYE TEKLİF VEREN FİRMALAR
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Gündoğuran İnşaat
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14 milyon 589 bin 824 TL
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Kar Asfalt
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14 milyon 772 bin 3 TL
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Seven İnşaat
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15 milyon 131 bin 769 TL
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Özyol Yapı
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15 milyon 458 bin 214 TL
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Simge Mat
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15 milyon 876 bin 898 TL 50 Kuruş
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Yağışan İnşaat
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15 milyon 878 bin 826 TL
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Emay Mimarlık
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15 milyon 895 bin 826 TL
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Kozlu İnşaat
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16 milyon 163 bin 860 TL
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Emiroğlu Yatırım
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16 milyon 492 bin 736 TL
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Tuner Yol Asfalt
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16 milyon 949 bin 670 TL
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Semih Atik
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17 milyon 306 bin 912 TL
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Fıratoğlu İnşaat
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17 milyon 666 bin 230 TL
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Metafor İnşaat
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18 milyon 440 bin 139 TL