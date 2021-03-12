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Çayırova Ve Darıca'da Yol Konforu Arttırılacak

Darıca ve Çayırova ilçelerinde yol konforunun arttırılması için “Çayırova ve Darıca İlçelerinde (2021 Yılı) Yol Bakım, Onarım ve Yapım İşi” ihalesi gerçekleştirildi.

Çayırova Ve Darıca'da Yol Konforu Arttırılacak

12 Mart 2021 Cuma 12:39

 Her yılda olduğu gibi şehir genelindeki ulaşım projelerine önem veren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların yollarda rahat bir şekilde seyahat etmesini sağlıyor. Hem yeni yolların yapılması hem de var olan yolların onarım ve bakımı için “Çayırova ve Darıca ilçelerinde (2021 Yılı) Yol Bakım, Onarım ve Yapım İşi” ihalesi gerçekleştirildi.

 

34 BİN 500 TON ASFALT KULLANILACAK

2021 yılı iş takvimi kapsamında, Fen İşleri Daire Başkanlığı bünyesinde Darıca ve Çayırova ilçelerindeki yol bakım ve onarım işlerinde toplamda 20 bin metrekare parke kullanılacak. İhale kapsamında 34 bin 500 ton asfalt, 7 bin 500 ton asfalt yama, 17 bin metre bordür, 5 bin metrekare yol çizgisi ve muhtelif tamirat işleri de malzeme kullanımı gerçekleştirilecek.

 

İHALEYE TEKLİF VEREN FİRMALAR

Gündoğuran İnşaat

14 milyon 589 bin 824 TL

Kar Asfalt

14 milyon 772 bin 3 TL

Seven İnşaat

15 milyon 131 bin 769 TL

Özyol Yapı

15 milyon 458 bin 214 TL

Simge Mat

15 milyon 876 bin 898 TL 50 Kuruş

Yağışan İnşaat

15 milyon 878 bin 826 TL

Emay Mimarlık

15 milyon 895 bin 826 TL

Kozlu İnşaat

16 milyon 163 bin 860 TL

Emiroğlu Yatırım

16 milyon 492 bin 736 TL

Tuner Yol Asfalt

16 milyon 949 bin 670 TL

Semih Atik

17 milyon 306 bin 912 TL

Fıratoğlu İnşaat

17 milyon 666 bin 230 TL

Metafor İnşaat

18 milyon 440 bin 139 TL




 

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