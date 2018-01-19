Çayırova yollarına bakım geliyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çayırova ilçesinin Rahmi Dibek, Ragıp Demirkol, Veysel Karani, Süleyman Demirel, İsmet İnönü, Nazım Himet Caddeleri, Ece Sokak Ve Gosp Kuzey Kapısı ile ilçe genelinde bakım ve asfalt yama çalışmaları yapacak.Bordür ve parke yapım işlerinin de yapılacağı hizmetler için yapılan ihaleye 6 firma teklif sundu.

34 BİN 750 TON ASFALT

İhale kapsamında 11.000 Ton Pmt, 34 bin 750 Ton Asfalt, 2 bin Metre kare parke, 7 bin 450 Metre bordür ve 4 bin ton asfalt yama çalışması yapılacak. Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen “Çayırova ilçesinde Yol Bakım, Onarım ve Yapım İşi” ihalesine 6 firma teklif sundu. En düşük teklifi 7 milyon 868 bin TL ile Simge Mat verirken, en yüksek teklifi 9 milyon 78 bin TL ile Semih Atik – Semak İnş. verdi.