Çayırova’da 160 noktaya atık maske ve eldiven kutusu

Çayırova Belediyesi, tek kullanımlık maske, eldiven gibi hijyen malzemeleri için ilçede yoğun olarak kullanılan noktalara 160 adet atık kutusu dağıtıyor.

Koronavirüsle etkin bir şekilde mücadele eden Çayırova Belediyesi, tek kullanımlık maske, eldiven gibi hijyen malzemeleri için kamu kurumları başta olmak üzere halkın yoğun kullandığı alanlara 160 adet atık kutusu bırakıyor.

Çayırova Belediyesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının tek kullanımlık maske, eldiven gibi hijyen malzemelerin imha edilmesine ilişkin genelgesini uygulamaya koydu. Bu kapsamda ortak yaşam alanlarında kullanımı zorunlu hale gelen maske ve eldivenlerin insan sağlığına zarar vermeden imha edilmesi için kamu hizmet binaları, belediye binası, sağlık kuruluşları, eczaneler, marketler, semt pazarları, gibi yoğun kullanılan bölgelere hijyenik atık kutuları konuldu.

Vatandaşlar, kullandıkları tek kullanımlık eldiven ve maskeleri üzerinde bilgilendirici mesajlar yazılı olan kapaklı ve hijyenik atık kutularına atacak.

Çöpe veya sokaklara kontrolsüz şekilde atılan maskelerin vatandaşların enfekte olmasına sebep olabileceğini belirten Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, "Kullanılmış maske ve eldivenlerin doğru bir şekilde imha edilmesi çok önemli bir konu. Böylelikle vatandaşımızı virüs riskinden koruyoruz. Halkımızı da bu konuda duyarlı davranmaya davet ediyorum. " dedi.